Akaryakıt fiyatları! 19 Nisan Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatları 62.69 TL, motorin fiyatları ise 71.57 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, akaryakıt piyasasında önemli bir durumu yansıtıyor. Enerji maliyetleri ve döviz kurları bu fiyatları etkiliyor. Fiyatlar dünden bugüne değişiklik gösterebilir. Tüketicilerin araç kullanımı ve ulaşım giderleri üzerindeki etkisi de dikkat çekiyor. Pompa fiyatlarında gün içindeki dalgalanmalar, sürücülerin bütçesini etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum daha belirgin. Dağıtıcı firmalar kendi bayileri için tavan fiyat belirliyor. Bu şekilde fiyat dengelerini korumayı hedefliyorlar. Piyasa dalgalanmalarının etkisini minimize etmeye çalışıyorlar. Ancak, şehirlerin farklı noktalarında pompa fiyatları değişiyor. Sürücülerin akaryakıt alırken dikkat etmeleri gereken önemli bir husus olarak öne çıkıyor.