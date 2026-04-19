Akaryakıt fiyatları! 19 Nisan Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Nisan 2026 tarihinde güncellenen akaryakıt fiyatları, benzin için 62.69 TL, motorin için ise 71.57 TL seviyesine ulaştı. Enerji maliyetleri ve döviz kurları, bu fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat uygulayarak piyasa dalgalanmalarının etkisini minimize etmeye çalışıyor. Sürücüler, pompa fiyatlarındaki değişikliklere dikkat etmelidir.

19 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatları 62.69 TL, motorin fiyatları ise 71.57 TL seviyesine ulaştı. Bu durum, akaryakıt piyasasında önemli bir durumu yansıtıyor. Enerji maliyetleri ve döviz kurları bu fiyatları etkiliyor. Fiyatlar dünden bugüne değişiklik gösterebilir. Tüketicilerin araç kullanımı ve ulaşım giderleri üzerindeki etkisi de dikkat çekiyor. Pompa fiyatlarında gün içindeki dalgalanmalar, sürücülerin bütçesini etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum daha belirgin. Dağıtıcı firmalar kendi bayileri için tavan fiyat belirliyor. Bu şekilde fiyat dengelerini korumayı hedefliyorlar. Piyasa dalgalanmalarının etkisini minimize etmeye çalışıyorlar. Ancak, şehirlerin farklı noktalarında pompa fiyatları değişiyor. Sürücülerin akaryakıt alırken dikkat etmeleri gereken önemli bir husus olarak öne çıkıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.57
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.69
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.94
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.43
Gazyağı
88.17
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

