Akaryakıt fiyatları! 19 Temmuz Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

19 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 65.66875 TL oldu. Motorin fiyatı ise 73.0875 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak değişim gösterebiliyor. Piyasa koşulları, fiyatların belirlenmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Yaz aylarına yaklaşırken benzin ve motorin fiyatlarının seyri dikkatle izleniyor. Bu durum, çeşitli etkenlerden kaynaklanıyor.

Benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, akaryakıt istasyonları arasında fiyat farkları gözlemleniyor. Dağıtım şirketleri, bayi ile yaptığı sözleşmelere göre tavan fiyat belirleyebiliyor. Kendi bayilerine fiyat önerilerinde bulunma yetkisine sahipler. Akaryakıt pompa fiyatlarının zam ve indirimlerle nasıl değişeceği büyük önem taşıyor.