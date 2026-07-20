28 Temmuz 2026 BİM Aktüel Haftanın Önerileri kataloğu yayında!

BİM Aktüel ürünlerinde bu hafta Simbat kuruyemiş çeşitleri, atıştırmalıklar, cipsler, aromalı içecekler ve maden suları geniş yer kaplıyor. Süt, kaşar peyniri, hazır döner, sosis ve yoğurt çeşitleri gibi kahvaltılık ve şarküteri ürünleri öne çıkıyor. Ayrıca tuvalet kağıdı, deterjan gibi temel hijyen malzemeleriyle saç ve cilt bakım ürünleri de raflarda yerini alıyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Blume tuvalet kağıdı 40'lı 249 TL

Blume tuvalet kağıdı 40'lı 249 TL

Blume kağıt havlu 16'lı 159 TL

ABC toz deterjan sık yıkananlar 12 kg 399 TL

Molfix bebek bezi mega fırsat paketi 529 TL

Uni Baby soft care ıslak mendil Hindistan cevizi yağlı 3x90'lı 99 TL

Molped hijyenik ped Pure & Soft gece 135 TL

Molped günlük ped incecik 119 TL

Sleepy yüzey temizlik havlusu 74 TL

Queen desenli peçete 20'li 19,50 TL

Papia Platinum çek-al mendil 34,50 TL

Pril sıvı bulaşık deterjanı 5 kg 239 TL

Vernel çamaşır yumuşatıcısı 5 L 169 TL

Mr.Oxy Fast hızlı yıkama sıvı çamaşır deterjanı 1480 ml 149 TL

Vernel Max konsantre çamaşır yumuşatıcısı 960 ml 65 TL

Güldal çamaşır suyu 4 L 89 TL

Bref Wc blok Power Aktiv 4x50 g 129 TL

Bind Activit çamaşır makinesi temizleyici 35 TL

Glade ev & tekstil parfümü 460 ml 129 TL

Protex kraft pişirme kağıdı 39,50 TL

Dalan şampuan 450 ml 65 TL

Dushy duş jeli 1000 ml 85 TL

Powerdent diş fırçası Shine 85 TL

Repute / Chronic parfüm erkek - kadın 45 ml 99 TL

Okey prezervatif 135 TL

Laxe saç proteini 100 g 99 TL

Urban Care saç köpüğü 200 ml 159 TL

Urban Care saç spreyi 200 ml 149 TL

Urban Care saç şekillendirici wax 100 ml 149 TL

Thalia güzellik sabunu 100 g 59 TL

Wilkinson Sword Xtreme 3 kadın tıraş bıçağı 39 TL

Nivea yüz temizleyici krem peeling 150 ml 129 TL

Nivea nemlendirici yüz bakım kremi 100 ml 129 TL

Nivea micellar water 400 ml 149 TL

Dreamies kedi ödül maması 45 TL

Felix kedi yaş mama 4x85 gr 80 TL

Bado kedi ödül çubuğu 35 TL

Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Teksüt tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 369 TL

Teksüt tam yağlı taze kaşar peyniri 1000 g 369 TL

Pınar %0,5 yağlı süt 1 L 39,50 TL

Milk Academy yarım yağlı tost peyniri 1500 g 379 TL

Peysan tam yağlı mihaliç peyniri 250 g 159 TL

Aytaç piliç jülyen sosis 500 g 89 TL

Kajun Time stripwich tavuk parçaları 650 g 189 TL

Keskinoğlu piliç döner 1000 g 245 TL

Aknaz az yağlı beyaz peynir 1000 g 189 TL

Altın Dana barbekü dana sucuk 300 g 235 TL

Bonfilet dana-kuzu kıyma 500 g 319 TL

Namet dana döner 4x250 g 699 TL

Aytaç tavuk tantuni dürüm 165 g 59 TL

Yörsan labne 3x180 g 149 TL

Aknaz krem peynir 2x150 g 67,50 TL

Aknaz peynir çeşitleri 200 g 99 TL

Aynes %0,6 yağlı yoğurt 3000 g 139 TL

İçim %3 yağlı yoğurt 3000 g 189 TL

Pınar laktozsuz süt 1 L 59,50 TL

İçim aronya & karadutlu kefir 1 L 95 TL

Dost orman meyveli süt 200 ml 15 TL

Sek sade quark 250 ml 69,50 TL

Activia probiyotikli yoğurt 400 g 64,50 TL

Magnum Mini sandviç badem 400 ml 300 TL

Artmac XXL makaron 90 g 109 TL

Frutein ahududu & çilek 120 g 169 TL

Sek acılı ayran 285 ml 24,50 TL

İçim ayran 200 ml 11 TL

İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.

Simbat antep fıstığı 250 g 290 TL

Simbat antep fıstığı 250 g 290 TL

Simbat çiğ badem 250 g 159 TL

Simbat iri kırık ceviz içi 250 g 139 TL

Simbat kavrulmuş kaju fıstığı 250 g 159 TL

Simbat kavrulmuş zarlı kaju fıstığı 250 g 195 TL

Le'Monatta karpuz aromalı limonata 1 L 27,50 TL

Teatone şeftali aromalı soğuk çay 1 L 25 TL

Le'Cola gazlı içecek kola 1 L 32,50 TL

Sarıyer portakal aromalı gazlı içecek 2,5 L 59,50 TL

Balsa karışık meyve aromalı gazoz 2,5 L 45 TL

Lavi naneli karışık meyveli içecek 1 L 52 TL

Jucy multivitaminli karışık meyveli içecek 200 ml 9,50 TL

Dimes karadut & misket limonu aromalı içecek 250 ml 25 TL

Sırma mango şeftali aromalı maden suyu 1 L 26 TL

Karlıtepe limonlu tuzlu mineralli gazlı içecek 6x200 ml 59,50 TL

Kızılay maden suyu 12x200 ml 89 TL

Patiswiss kakaolu fındık kreması 700 g 229 TL

Bifa vanilya aromalı gofret 900 g 109 TL

Kinder Delice süt dolgulu çikolata kaplamalı kek 39 g 25 TL

Chupa Chups çilek aromalı şeker Melody Pops 15 g 14 TL

Ülker Öneo şekersiz draje sakız çeşitleri 60 g 49 TL

Cafe Crown matcha stick çeşitleri 8 g 24,50 TL

Sek soğuk kahve latte 285 ml 49,50 TL

Lays patates cipsi 125 g 52 TL

Züber nohut cipsi 75 g 69,50 TL

Fellas granola bar çeşitleri 3x23 g 82,50 TL

Delly protein bar 40 g 45 TL

Atıştırmalık kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Bu içerik 20 Temmuz 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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