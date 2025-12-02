Akaryakıt fiyatları! 2 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı 54.2625 TL oldu. Motorin fiyatı ise 54.97333 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Fiyatların günlük olarak değişkenlik göstermesi bekleniyor. Özellikle talep ve arz dengesine bağlı olarak farklılıklar ortaya çıkabilir. Kullanıcılar, buradaki fiyatlar kadar toplam maliyet konusuna da dikkat etmelidir.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde şehirler arası farklılıklar gözlemleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişebilir. Bu büyük şehirlerde fiyatlar, bayiden bayiye farklılık gösterebilir. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri ile tavan fiyatlar belirliyor. Bu uygulama, fiyat dengesini sağlamaya yönelik bir adımdır. Tüketicilerin akaryakıt alırken dikkatli olmaları önemlidir. Çeşitli bayiler arasında fiyat karşılaştırması yapmak faydalı olacaktır.