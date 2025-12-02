FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 2 Aralık Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.2625 TL, motorin ise 54.97333 TL olarak belirlendi. Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar, bu fiyatların oluşmasında etkilidir. Talep ve arz dengesine bağlı olarak fiyatlarda farklılıklar görülebilir. Özellikle büyük şehirlerdeki bayiler arasında fiyat değişimleri yaşanıyor. Tüketicilerin akaryakıt alırken dikkatli olması ve bayiler arasında fiyat karşılaştırması yapması önerilmektedir.

Ezgi Sivritepe

2 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı 54.2625 TL oldu. Motorin fiyatı ise 54.97333 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmaları yansıtıyor. Fiyatların günlük olarak değişkenlik göstermesi bekleniyor. Özellikle talep ve arz dengesine bağlı olarak farklılıklar ortaya çıkabilir. Kullanıcılar, buradaki fiyatlar kadar toplam maliyet konusuna da dikkat etmelidir.

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde şehirler arası farklılıklar gözlemleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişebilir. Bu büyük şehirlerde fiyatlar, bayiden bayiye farklılık gösterebilir. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri ile tavan fiyatlar belirliyor. Bu uygulama, fiyat dengesini sağlamaya yönelik bir adımdır. Tüketicilerin akaryakıt alırken dikkatli olmaları önemlidir. Çeşitli bayiler arasında fiyat karşılaştırması yapmak faydalı olacaktır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.97
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.26
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
44.91
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
