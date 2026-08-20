Akaryakıt fiyatları! 20 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzinin litre fiyatı 71,47 TL’dir. Motorinin litre fiyatı ise 79,73 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, araç türüne göre tüketicilerin maliyetlerini etkiler. Yaz sezonunda seyahatlerin artması, akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde etkiler. Bu durum, vatandaşların bütçelerine olumsuz yansır.

Akaryakıt fiyatları, her gün değişiklik gösterebilir. Farklı etkenler bu fiyatları etkiler. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları arasında bayiler bazında farklılıklar gözlemlenebilir. Serbest piyasa koşulları, fiyatların şekillenmesinde etkili olur. Dağıtıcı firmalar, bayilerine tavan fiyatlar belirler. Bu süreç, bölgelerde maliyet değişkenliğini artırır. Sonuç olarak, tüketicilerin akaryakıt harcamaları üzerinde doğrudan etkili olur.