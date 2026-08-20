FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 20 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Ağustos 2026 itibarıyla benzin litre fiyatı 71,47 TL, motorin litre fiyatı ise 79,73 TL olarak belirlendi. Seyahatlerin artmasıyla akaryakıt fiyatları yükseldi. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar bayiler arasında farklılık gösterdi. Serbest piyasa koşulları ve dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar, maliyet değişkenliğini artırarak tüketicilerin bütçelerine olumsuz bir etki yarattı.

Akaryakıt fiyatları! 20 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzinin litre fiyatı 71,47 TL’dir. Motorinin litre fiyatı ise 79,73 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, araç türüne göre tüketicilerin maliyetlerini etkiler. Yaz sezonunda seyahatlerin artması, akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde etkiler. Bu durum, vatandaşların bütçelerine olumsuz yansır.

Akaryakıt fiyatları, her gün değişiklik gösterebilir. Farklı etkenler bu fiyatları etkiler. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları arasında bayiler bazında farklılıklar gözlemlenebilir. Serbest piyasa koşulları, fiyatların şekillenmesinde etkili olur. Dağıtıcı firmalar, bayilerine tavan fiyatlar belirler. Bu süreç, bölgelerde maliyet değişkenliğini artırır. Sonuç olarak, tüketicilerin akaryakıt harcamaları üzerinde doğrudan etkili olur.

Akaryakıt fiyatları! 20 Ağustos Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Marketlerde yeni dönem! Bebek bisküvileri 'şekerli' ve 'az şekerli' olarak ayrılacakMarketlerde yeni dönem! Bebek bisküvileri 'şekerli' ve 'az şekerli' olarak ayrılacak
Özel yurt fiyatları aylık 76 bin TL'ye çıkıyor: 'İkilemde kaldım'Özel yurt fiyatları aylık 76 bin TL'ye çıkıyor: 'İkilemde kaldım'

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
79.73
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
71.47
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.35
Gazyağı
77.96
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Önleri kesildi, araçlarına ateş açıldı! Engelli çift ve kızlarını darp ettiler

Trump'tan Kuzey Kore mesajı: "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak"

Trump'tan Kuzey Kore mesajı: "Ben görevdeyken öyle bir şey olmayacak"

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Transfer döneminin sessiz takımı Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!

Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!

Hande Erçel'in elbisesi sosyal medyanın diline düştü!

Kanser aşısında tarihi sonuç: Moderna hisseleri yüzde 100'den fazla yükseldi

Kanser aşısında tarihi sonuç: Moderna hisseleri yüzde 100'den fazla yükseldi

ABD'nin hamlesi altın fiyatlarını arttırdı! Gramda yükseliş yüzde 2,5'a yaklaştı

ABD'nin hamlesi altın fiyatlarını arttırdı! Gramda yükseliş yüzde 2,5'a yaklaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.