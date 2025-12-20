FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 20 Aralık Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 51,675 TL, motorin fiyatı ise 53,11375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, özellikle tüketicilerin akaryakıt alımlarında dikkate aldığı önemli bir etkendir. Fiyatlar, piyasa dinamikleri ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları görülmekte, bayilik anlaşmaları çerçevesinde akaryakıt alırken en uygun fiyatı bulmak hayati önem taşımaktadır.

20 Aralık 2025

20 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı 51,675 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53,11375 TL oldu. Bu fiyatlar, tüketicilerin akaryakıt alımlarında önemli bir yer tutmaktadır. Piyasa dinamikleri ve döviz kurlarındaki değişimler de fiyatların belirlenmesinde etkili olmaktadır. Benzin ile motorin fiyatları arasındaki fark, sürücüler için önemli bir maliyet kalemi oluşturmaktadır.

Akaryakıt fiyatları günden güne artış veya azalış gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik gösterebilir. Bayilere göre benzin ve motorin fiyatları farklılık arz edebilir. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde belirli bayileri için fiyat tavsiyelerinde bulunmaktadır. Bu nedenle, akaryakıt alırken en uygun fiyatı bulmak önemlidir. Çeşitli bayilerdeki fiyatları karşılaştırmak faydalı olacaktır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.11
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.44
Gazyağı
44.91
