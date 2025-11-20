FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 20 Kasım Perşembe 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Kasım 2025 tarihinde benzin fiyatı 54,87 TL, motorin fiyatı ise 57,60 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle sürekli olarak değişiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı fiyatlar görülüyor. Araç sahipleri, akaryakıt alımlarını uygun zamanlarda gerçekleştirmek için güncel fiyatları takip etmelidir. Tüketiciler için akaryakıt, önemli bir gider kalemidir.

Ezgi Sivritepe

20 Kasım 2025 tarihinde benzin fiyatı 54,87 TL, motorin fiyatı ise 57,60 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları sürekli olarak değişim göstermektedir. Bu değişim, piyasalardaki dalgalanmalara, döviz kurlarına ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlıdır. Zaman zaman zam ya da indirimlerle karşılaşmak mümkündür. Araç sahipleri, güncel fiyatları takip etmelidir. Uygun zamanlarda akaryakıt alımını gerçekleştirebilirler.

Büyük şehirler içerisinde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerler farklı fiyatlar sunabilir. Genel eğilimler bulunsa da, bayiler arasındaki fiyatlar serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, bayilerine tavan fiyat belirler. Piyasa dinamiklerini kontrol altında tutma çabası içindedirler. Böylece tüketiciler için önemli bir gider kalemi olan akaryakıt fiyatlarında denge sağlanmaya çalışılmaktadır.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.6
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.87
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.45
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.06
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.09
Gazyağı
47.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
