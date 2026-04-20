Akaryakıt fiyatları! 20 Nisan Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Nisan 2026 itibarıyla benzin fiyatları 62.69 TL, motorin fiyatları ise 71.57 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki sürekli dalgalanmalar, sürücülerin maliyet hesaplamalarını zorlaştırıyor. Fiyat artışları, arz ve talep koşullarıyla bağlantılı olarak şekilleniyor. Ayrıca, büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösteriyor. Bayilik sözleşmeleri üzerinden belirlenen tavan fiyatlar, son kullanıcıda çeşitlenmelere yol açıyor.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

20 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.69 TL oldu. Motorin fiyatı ise 71.57 TL olarak belirlendi. Son günlerde akaryakıt fiyatları sürekli dalgalanıyor. Bu durum, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini yakından takip etmelerine yol açıyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, arz ve talep koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle çeşitli fiyatlandırmalar ön plana çıkmaktadır.

Akaryakıt fiyatları zamlar ve indirimler nedeniyle günlük değişiklik göstermektedir. Özellikle büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde durum daha belirgindir. Bayilere bağlı fiyat değişiklikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, son kullanıcıya yansıyan fiyatların çeşitlenmesine neden olmaktadır.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.57
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.69
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.39
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.94
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
43.43
Gazyağı
88.17
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

