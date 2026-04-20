Akaryakıt fiyatları! 20 Nisan Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Nisan 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62.69 TL oldu. Motorin fiyatı ise 71.57 TL olarak belirlendi. Son günlerde akaryakıt fiyatları sürekli dalgalanıyor. Bu durum, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini yakından takip etmelerine yol açıyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki artış, arz ve talep koşullarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle çeşitli fiyatlandırmalar ön plana çıkmaktadır.

Akaryakıt fiyatları zamlar ve indirimler nedeniyle günlük değişiklik göstermektedir. Özellikle büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde durum daha belirgindir. Bayilere bağlı fiyat değişiklikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, son kullanıcıya yansıyan fiyatların çeşitlenmesine neden olmaktadır.