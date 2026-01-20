Akaryakıt fiyatları! 20 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Ocak 2026 tarihinde benzin fiyatı 53,98 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54,82 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak gün içinde değişebilir. Benzin ve motorin fiyatları birçok faktörden etkilenmektedir. Piyasa koşulları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimler bunlardan bazılarıdır. Bu durum sürücüleri benzin istasyonlarında fiyat farklarıyla karşılaştırmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayiden bayiye farklılık gösterir. Serbest piyasa koşullarında fiyatların belirlendiği düşünülse de durum her zaman böyle değildir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayi anlaşmalarına göre tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu nedenle sürücülerin, akaryakıt alırken dikkatli olmaları gerekir. Farklı istasyonlar arasında fiyat karşılaştırması yapmak önemlidir.