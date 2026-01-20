FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 20 Ocak Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

20 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatı 53,98 TL, motorin fiyatı ise 54,82 TL olarak açıklandı. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşulları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Büyük şehirlerde fiyatlar bayiden bayiye farklılık arz ederken, dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlar sürücülerin dikkatli olmasını zorunlu kılıyor. Akaryakıt alırken fiyat karşılaştırması yapmak büyük önem taşıyor.

20 Ocak 2026 tarihinde benzin fiyatı 53,98 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 54,82 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak gün içinde değişebilir. Benzin ve motorin fiyatları birçok faktörden etkilenmektedir. Piyasa koşulları, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimler bunlardan bazılarıdır. Bu durum sürücüleri benzin istasyonlarında fiyat farklarıyla karşılaştırmaktadır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları bayiden bayiye farklılık gösterir. Serbest piyasa koşullarında fiyatların belirlendiği düşünülse de durum her zaman böyle değildir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayi anlaşmalarına göre tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu nedenle sürücülerin, akaryakıt alırken dikkatli olmaları gerekir. Farklı istasyonlar arasında fiyat karşılaştırması yapmak önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.82
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
