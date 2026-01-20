FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026)

Akaryakıt ne kadar? Motorin, benzin ve otogaz kaç TL? Brent petroldeki dalgalı seyir ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Geçtiğimiz günlerde tabeladaki değişikliklerin ardından yeni bir zam haberi geldi. Peki 19 Ocak 2026 tarihinde akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum...

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026)
Ezgi Sivritepe

Dövizdeki hareketlilik, küresel piyasalardaki belirsizlik, petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasına yeni bir zammın yansıtılacağı öğrenildi. Peki akaryakıta ne kadar zam gelecek?

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026) 1

TABELA DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 9 kuruş zam yapılmıştı. En son 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruşluk zam yapılmıştı. 18 Ocak'ta ise benzinin litre fiyatında 90 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı.

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026) 2

AKARYAKITA ZAM GELECEK!

Son edinilen bilgiye göre 21 Ocak Çarşamba günü motorine 1 lira 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin ve otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026) 3

20 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 20 Ocak Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026) 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzinin litresi: 54.00 TL
  • Motorinin litresi: 54.86 TL
  • LPG: 29.29 TL

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026) 5

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzinin litresi: 53.83 TL
  • Motorinin litresi: 54.69 TL
  • LPG: 28.69 TL
    Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026) 6

    ANKARA

  • Benzinin litresi: 54.90 TL
  • Motorinin litresi: 55.94 TL
  • LPG: 29.17 TL

Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026) 7

İZMİR

  • Benzinin litresi: 55.20 TL
  • Motorinin litresi: 56.20 TL
  • LPG: 29.09 TL
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatıGram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı
Küresel piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyorKüresel piyasalarda Grönland kaynaklı negatif fiyatlamalar sürüyor

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
54.82
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
53.98
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Netanyahu'dan Türkiye açıklaması! "ABD ile tartışıyoruz, izin vermeyeceğiz"

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

Gölette cansız bedeni bulunmuştu! Eşi içkisine ilaç katmış

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Zecorner Kayserispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Ümit Karan ve Yılmaz Efe'nin uyuşturucu testi sonucu belli oldu

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında İslam Memiş şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

Yeşil pasaport hakkı o meslek gruplarına gelecek!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.