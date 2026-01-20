Akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu, tabela değişecek (20 Ocak 2026)

Dövizdeki hareketlilik, küresel piyasalardaki belirsizlik, petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt tabelasına yeni bir zammın yansıtılacağı öğrenildi. Peki akaryakıta ne kadar zam gelecek?

TABELA DEĞİŞMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta motorine 1 lira 9 kuruş zam yapılmıştı. En son 16 Ocak'ta benzinin litre fiyatına 1 lira 61 kuruşluk zam yapılmıştı. 18 Ocak'ta ise benzinin litre fiyatında 90 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı.

AKARYAKITA ZAM GELECEK!

Son edinilen bilgiye göre 21 Ocak Çarşamba günü motorine 1 lira 15 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin ve otogaz için ise herhangi bir zam veya indirim haberi bulunmuyor.

20 OCAK 2026 AKARYAKIT FİYATLARI

Peki, 20 Ocak Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin, motorin ve LPG fiyatları ne durumda? İşte yanıtı…

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzinin litresi: 54.00 TL

Motorinin litresi: 54.86 TL

LPG: 29.29 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzinin litresi: 53.83 TL

Motorinin litresi: 54.69 TL

LPG: 28.69 TL

ANKARA

Benzinin litresi: 54.90 TL

Motorinin litresi: 55.94 TL

LPG: 29.17 TL

İZMİR