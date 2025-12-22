FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 22 Aralık Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Aralık 2025 tarihinde Türkiye'de benzin fiyatı 51.675 TL, motorin fiyatı ise 53.113,75 TL olarak belirlendi. Yeni yıl öncesi akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla şekilleniyor. Büyük şehirlerde fiyatlar arasında belirgin farklılıklar bulunuyor. Sürücüler, yüksek motorin fiyatlarının etkisini yolculuk hazırlıklarında göz önünde bulundurmalı ve bütçe planlamalarını buna göre yapmalıdır.

Cansu Akalp

22 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı 51.675 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53.11375 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, yeni yıl öncesi enerji maliyetleri hakkında önemli bir gösterge sunuyor. Akaryakıt fiyatları, döviz kurları, ham petrol fiyatları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak değişiyor. Sürücüler, yüksek motorin fiyatlarının etkisini yolculuk hazırlıklarında dikkate alacak. Bütçe planlamalarında da bu durumu göz önünde bulundurmak gerekecek.

Ülkemizin farklı şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları arasında belirgin çeşitlilik mevcut. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bayiler arasındaki rekabet ve maliyetler, fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde bazı bayilere tavan fiyat uyguluyor. Bu uygulama, fiyat dengesizliğini dengelemek amacı taşıyor. Sürücülerin akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırması son derece önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.11
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.68
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.44
Gazyağı
44.91
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
