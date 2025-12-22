Akaryakıt fiyatları! 22 Aralık Pazartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Aralık 2025 tarihinde benzin fiyatı 51.675 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 53.11375 TL olarak kaydedildi. Bu fiyatlar, yeni yıl öncesi enerji maliyetleri hakkında önemli bir gösterge sunuyor. Akaryakıt fiyatları, döviz kurları, ham petrol fiyatları ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla bağlantılı olarak değişiyor. Sürücüler, yüksek motorin fiyatlarının etkisini yolculuk hazırlıklarında dikkate alacak. Bütçe planlamalarında da bu durumu göz önünde bulundurmak gerekecek.

Ülkemizin farklı şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları arasında belirgin çeşitlilik mevcut. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bayiler arasındaki rekabet ve maliyetler, fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor. Dağıtıcı firmalar, bayilik anlaşmaları çerçevesinde bazı bayilere tavan fiyat uyguluyor. Bu uygulama, fiyat dengesizliğini dengelemek amacı taşıyor. Sürücülerin akaryakıt alırken fiyatları karşılaştırması son derece önemlidir.