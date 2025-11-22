FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 22 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

22 Kasım 2025 itibarıyla benzin fiyatı litre başına 54,91 TL, motorin fiyatı ise 59,41 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde günlük dalgalanmalar gösterebilir. Bayilerin uyguladığı zam ve indirim politikaları, fiyat farklılıklarına yol açar. Tüketicilerin bu değişimleri takip etmesi, akaryakıt alışverişlerini doğru planlaması açısından büyük önem taşır.

Ezgi Sivritepe

Benzin fiyatı 22 Kasım 2025 itibarıyla litre başına 54,91 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 59,41 TL’dir. Bu fiyatlar akaryakıt piyasasında yaşanan değişimlerle birlikte günlük olarak dalgalanabilir. Farklı şehirlerdeki bayiler arasında da fiyat açısından farklılıklar görülebilir. Örneğin, İstanbul’daki bir istasyonda benzin fiyatı farklı bir seviyede olabilir. Ankara'daki bir diğer bayide ise bu fiyat daha düşük veya daha yüksek olabilir.

Büyük şehirler olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları zamanla değişir. Bu değişim yerel tedarikçilerin uyguladığı zam ve indirimlere bağlıdır. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde iş yaparlar. Belirleyecekleri tavan fiyatlar üzerinden bir fiyat aralığı sunabilirler. Bu durum, piyasada fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir adımdır. Tüketicilerin fiyatları kontrol etmeleri önemlidir. Akaryakıt alışverişlerini bu değişkenlikler doğrultusunda planlamaları gereklidir.

AKARYAKIT FİYATLARI  
Akaryakıt
Satış
Motorin
59.41
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.91
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.9
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.5
Gazyağı
47.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
