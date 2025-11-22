Akaryakıt fiyatları! 22 Kasım Cumartesi 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 22 Kasım 2025 itibarıyla litre başına 54,91 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatı ise 59,41 TL’dir. Bu fiyatlar akaryakıt piyasasında yaşanan değişimlerle birlikte günlük olarak dalgalanabilir. Farklı şehirlerdeki bayiler arasında da fiyat açısından farklılıklar görülebilir. Örneğin, İstanbul’daki bir istasyonda benzin fiyatı farklı bir seviyede olabilir. Ankara'daki bir diğer bayide ise bu fiyat daha düşük veya daha yüksek olabilir.

Büyük şehirler olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları zamanla değişir. Bu değişim yerel tedarikçilerin uyguladığı zam ve indirimlere bağlıdır. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde iş yaparlar. Belirleyecekleri tavan fiyatlar üzerinden bir fiyat aralığı sunabilirler. Bu durum, piyasada fiyat istikrarını sağlamaya yönelik bir adımdır. Tüketicilerin fiyatları kontrol etmeleri önemlidir. Akaryakıt alışverişlerini bu değişkenlikler doğrultusunda planlamaları gereklidir.