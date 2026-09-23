Akaryakıt fiyatları! 23 Eylül Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Eylül 2026 itibarıyla benzin fiyatları 80.39 TL, motorin fiyatları ise 96.35 TL seviyelerine ulaştı. Bu durum, akaryakıt sektöründe yaşanan fiyat dalgalanmalarının bir sonucudur. Özellikle artan maliyetler, döviz kurlarındaki değişimler, sürücülerin benzin ve motorin alırken ödeyecekleri tutarları etkiliyor. Farklı şehirlerde yapılan satışlar, bayilerin uyguladıkları fiyatlandırma stratejileri ile farklılık gösteriyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, bölgesel farklılıklar dolayısıyla değişiklik gösteriyor. Bayi bazında fiyatlar, genel serbest piyasa koşullarında belirleniyor. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyatlar oluşturabiliyor. Bu durum, tüketicilerin akaryakıt alırken farklı bayilerde farklı fiyatlarla karşılaşmasına neden oluyor. Bu sebeple sürücülerin akaryakıt alımını planlarken fiyat değişikliklerini dikkate almaları önem taşıyor.