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Akaryakıt fiyatları! 23 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Haziran 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.1875 TL, motorin fiyatı ise 64.44375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt masraflarını önemli ölçüde etkiliyor. Fiyatlar piyasa koşullarına ve uluslararası petrol dalgalanmalarına göre değişiklik gösteriyor. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Akaryakıt alımlarında bu unsurların dikkate alınması gerekiyor.

Akaryakıt fiyatları! 23 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Haziran 2026 itibarıyla benzin fiyatı 62.1875 TL, motorin fiyatı ise 64.44375 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, sürücülerin akaryakıt masraflarını etkiler. Günlük yaşam, bu fiyatlardan doğrudan etkileniyor. Fiyatlar piyasa koşullarına göre değişiklik gösterir. Uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar da etki eder. Her akaryakıt istasyonunda aynı fiyatlarla karşılaşmak mümkün olmayabilir. Bu durum, büyük şehirlerde daha belirgin hale gelir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenir.

Akaryakıt pompa fiyatları sürekli güncellenmektedir. Zam ve indirimler fiyatları etkiler. Metropollerde benzin ve motorin fiyatlarında bayi bazında farklılıklar olabilir. Dağıtıcılar, tavan fiyat belirler. Bu, rekabeti etkileyebilir. Sonuç olarak, fiyatların yerel olarak değişmesine yol açar. Akaryakıt alımlarında bu unsurlar dikkate alınmalıdır.

Akaryakıt fiyatları! 23 Haziran Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.44
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.19
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
35.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.36
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
38.78
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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