FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 23 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatı 54.04625 TL, motorin fiyatı ise 57.3175 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, dünya petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterir. Yerel bayilerin serbest piyasa koşullarındaki fiyatlandırmaları da fiyat çeşitliliğini artırmaktadır. Akaryakıt maliyetleri sürücüleri doğrudan etkileyerek zam ve indirim döngüleriyle şekillenecektir.

Akaryakıt fiyatları! 23 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Ezgi Sivritepe

23 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatı 54.04625 TL, motorin fiyatı ise 57.3175 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar sürekli değişir. Değişim, dünya genelindeki petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca, ülkedeki ekonomik gelişmeler de pompa fiyatlarını etkiler. Bu durum, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiler.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılıklar gösterebilir. Yerel bayilerin fiyatlandırmaları serbest piyasa koşullarıyla belirlenir. Dağıtıcı firmaların bu bayilere tavan fiyat belirleme imkanı vardır. Dolayısıyla, farklı şehirlerde ve bayilerde benzin ve motorin fiyatları arasında çeşitlilik yaşanması olağandır. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirim döngülerinin yanı sıra piyasa dinamiklerine göre şekillenmeye devam edecektir.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fiyatlar 23 bin eurodan başlıyor! Üniversiteye kolay geçiş de mümkünFiyatlar 23 bin eurodan başlıyor! Üniversiteye kolay geçiş de mümkün
İstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyorİstanbul ve Kırklareli için doğal gaz hamlesi! Kamulaştırılıyor

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Altından yeni rekor: 7 bin TL'yi aştı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.