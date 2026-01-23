Akaryakıt fiyatları! 23 Ocak Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

23 Ocak 2026 itibarıyla benzin fiyatı 54.04625 TL, motorin fiyatı ise 57.3175 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar sürekli değişir. Değişim, dünya genelindeki petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca, ülkedeki ekonomik gelişmeler de pompa fiyatlarını etkiler. Bu durum, sürücülerin akaryakıt maliyetlerini doğrudan etkiler.

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılıklar gösterebilir. Yerel bayilerin fiyatlandırmaları serbest piyasa koşullarıyla belirlenir. Dağıtıcı firmaların bu bayilere tavan fiyat belirleme imkanı vardır. Dolayısıyla, farklı şehirlerde ve bayilerde benzin ve motorin fiyatları arasında çeşitlilik yaşanması olağandır. Akaryakıt fiyatları, zam ve indirim döngülerinin yanı sıra piyasa dinamiklerine göre şekillenmeye devam edecektir.