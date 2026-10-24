Akaryakıt fiyatları! 24 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatları 76.27375 TL oldu. Motorin fiyatları ise 96.765 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, ülke genelindeki akaryakıt alımındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de fiyatları etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör rol oynuyor. Rafinerilerin maliyetleri, döviz kuru ve vergi politikaları önemli etkendir. Ayrıca, tüketici talebi de fiyatlar üzerinde belirleyici bir etkide bulunuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebiliyor. Bu farklılık, akaryakıt dağıtım ağının yapısıyla bağlantılıdır. Bölgesel talepler ve bayi sözleşmeleri de bu durumu etkilemektedir. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu, piyasa fiyatları üzerinde düzen ve kontrol sağlamayı hedefliyor. Dolayısıyla, akaryakıt pompa fiyatları sürekli bir değişim içerisinde. Yerel ve ulusal ölçekte, zamlar ve indirimler fiyatları etkiliyor.