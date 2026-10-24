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Akaryakıt fiyatları! 24 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Ekim 2026 tarihli verilere göre benzin fiyatı 76.27375 TL, motorin fiyatı ise 96.765 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmeler, döviz kurundaki dalgalanmalar ve rafineri maliyetleri gibi birçok faktöre göre değişiklik göstermektedir. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, akaryakıt dağıtım ağının yapısı ve bölgesel taleplerle de etkileniyor. Sürekli değişen bu fiyatlar, tüketici talebiyle de doğrudan bağlantılıdır.

Akaryakıt fiyatları! 24 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatları 76.27375 TL oldu. Motorin fiyatları ise 96.765 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, ülke genelindeki akaryakıt alımındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişiyor. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler de fiyatları etkiliyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör rol oynuyor. Rafinerilerin maliyetleri, döviz kuru ve vergi politikaları önemli etkendir. Ayrıca, tüketici talebi de fiyatlar üzerinde belirleyici bir etkide bulunuyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebiliyor. Bu farklılık, akaryakıt dağıtım ağının yapısıyla bağlantılıdır. Bölgesel talepler ve bayi sözleşmeleri de bu durumu etkilemektedir. Dağıtıcılar, bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu, piyasa fiyatları üzerinde düzen ve kontrol sağlamayı hedefliyor. Dolayısıyla, akaryakıt pompa fiyatları sürekli bir değişim içerisinde. Yerel ve ulusal ölçekte, zamlar ve indirimler fiyatları etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları! 24 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.77
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
51.62
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
72.14
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
55.77
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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