FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 24 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 80.39 TL'ye, motorin fiyatları ise 90.83 TL'ye ulaşmıştır. Bu fiyatlar, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki akaryakıt harcamalarını etkilemektedir. Kullanıcılar için taşıma maliyetleri de artarken, bayi politikaları ile enerji talebinin dalgalanması fiyatların sürekli değişken kalmasına neden olmaktadır. Akaryakıt sektöründeki bu dinamikler, piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 24 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 80.39 TL seviyesine ulaştı. Motorin fiyatları ise 90.83 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, kullanıcıların günlük akaryakıt harcamalarını etkiliyor. Bu durum, taşıma maliyetleri üzerinde de etkili olmaktadır. Artan maliyetler ve enerji talebi, akaryakıt fiyatlarının dalgalanmasında önemli bir rol oynuyor.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermektedir. Bu değişiklikler farklı şehirlerden kaynaklanan faktörler ve piyasa koşulları ile ilişkilidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Bayilerin politikaları bu fiyatlara etki etmektedir. Enerji dağıtıcıları, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, fiyat aralığını daha da genişletebiliyor.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle sürekli bir değişim içindedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve benzeri şehirlerde benzin ve motorin fiyatları bayilere göre değişebilir. Serbest piyasa koşullarında bayi fiyatları oluşmaktadır. Dağıtıcılar, bayilerine belirlediği tavan fiyatlarla bu fiyatları şekillendirebilir.

Akaryakıt fiyatları! 24 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıtta tabela yeniden değişiyor! İndirim rüzgarı kısa sürdüAkaryakıtta tabela yeniden değişiyor! İndirim rüzgarı kısa sürdü
Bakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktıBakanlık ifşaladı: Üç baharat markasından yasaklı boya çıktı

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
90.83
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.39
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.55
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
66.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
48.41
Gazyağı
94.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.