Akaryakıt fiyatları! 24 Eylül Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Eylül 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 80.39 TL seviyesine ulaştı. Motorin fiyatları ise 90.83 TL seviyesindedir. Bu fiyatlar, kullanıcıların günlük akaryakıt harcamalarını etkiliyor. Bu durum, taşıma maliyetleri üzerinde de etkili olmaktadır. Artan maliyetler ve enerji talebi, akaryakıt fiyatlarının dalgalanmasında önemli bir rol oynuyor.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları değişkenlik göstermektedir. Bu değişiklikler farklı şehirlerden kaynaklanan faktörler ve piyasa koşulları ile ilişkilidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebilir. Bayilerin politikaları bu fiyatlara etki etmektedir. Enerji dağıtıcıları, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, fiyat aralığını daha da genişletebiliyor.

Akaryakıt fiyatları zam ve indirimlerle sürekli bir değişim içindedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve benzeri şehirlerde benzin ve motorin fiyatları bayilere göre değişebilir. Serbest piyasa koşullarında bayi fiyatları oluşmaktadır. Dağıtıcılar, bayilerine belirlediği tavan fiyatlarla bu fiyatları şekillendirebilir.