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ABD tahvil faizlerinde son 19 yılın zirvesi test edildi

ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ülkede ekonomik görünümün gücünü koruduğuna işaret etmesi ve Orta Doğu'da enerji arzına yönelik risklerin uzayabileceğine yönelik endişeler tahvil piyasalarındaki satış baskısının derinleşmesine neden oluyor.

ABD tahvil faizlerinde son 19 yılın zirvesi test edildi

ABD'de güçlenen enflasyon endişeleri ve tahvil ihalesine zayıf talep gelmesiyle ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 5,135 ile Temmuz 2007'den bu yana en yüksek seviyesini gördü. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4,947 ile Mayıs 2024'ten bu yana, 30 yıllık tahvil getirisi de yüzde 5,43 ile Haziran 2007'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Analistler, ABD'de 2 yıllık tahvil getirisinin Fed'in para politikasına yönelik beklentilere daha duyarlı olduğunu, 10 yıllık tahvil getirisinin ise enflasyonun kalıcılığına ilişkin beklentilerden daha fazla etkilendiğini belirtti.

ABD'nin 2 ila 10 yıllık tahvil getirileri arasındaki fark Şubat 2025'ten bu yana ilk kez 18 baz puana kadar indi. Analistler, kısa vadeli faiz beklentilerinin uzun vadeli faizlere yaklaşıyor olmasının para politikasının daha sıkı kalacağı tahminlerinin öne çıkmasından kaynaklanabileceğini kaydetti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin tarihsel olarak yüzde 5'in üzerine çıktığı dönemlerde ekonomik ve finansal stresin arttığı örnekler bulunduğunu söyleyen analistler, ancak söz konusu seviyenin tek başına kriz göstergesi olmadığına dikkati çekti. Öte yandan ABD'nin enflasyon endeksli 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,35'e yükseldi.

Bu gelişmelerin yanı sıra New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında diplomatik temasların yoğunlaşacağı beklentilerine karşın bu doğrultuda tatmin edici bir gelişme henüz yaşanmadı.

Özellikle ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilimlerin kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerine kadar devam edebileceği endişeleri, petrol fiyatlarında beklenen gevşemenin gerçekleşmesini engelledi.

Brent petrolün varil fiyatı yeniden 100 doların üzerine çıktı. Savaşın uzama ihtimaliyle birlikte piyasalarda, petrol fiyatlarından enflasyona, faiz oranlarından tahvil getirilerine uzanan zincir yeniden öne çıktı.

Yüksek seyrini koruyan petrol fiyatlarının paralelinde ABD'de ekonomik aktivitenin ısınmaya devam ettiğine işaret eden veriler, ülkede enflasyonist baskıların yoğunlaşabileceğini ve dolayısıyla Fed'in şahin adımlarını sürdürebileceği endişelerini güçlendirdi.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 57 değerini alarak 52 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI da 58,7 ile 59 ayın en yüksek değerini gördü.

Analistler, ABD'de ekonomi güçlü kalırken enerji faturasının yükselmesinin Fed'i şahin kanada doğru ittiğini belirterek, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini kaydetti.

"YATIRIMCILAR AYNI ANDA İKİ KARŞIT RİSKLE KARŞI KARŞIYA"

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ABD ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde hizmet ve imalat PMI verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin, merkez bankalarının daha önce öngörülenden daha agresif faiz artırımlarına gitmek zorunda kalabileceği endişelerini yeniden gündeme getirdiğini söyledi.

Waterer, faiz beklentilerindeki bu değişimin, ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisinde sert bir yükselişe yol açarken, getirinin yüzde 5,1'in üzerine çıktığını ifade ederek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Yatırımcılar artık aynı anda iki karşıt riskle karşı karşıya, bir tarafta kalıcı yüksek enflasyon beklentileri, diğer tarafta ise daha sıkı para politikasının ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkisi. Bu durum, tahvillere yönelik piyasa iştahını azaltırken, yatırımcıların devlet borçlarını taşımak için talep ettiği risk primini de artırıyor."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tahvil abd
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