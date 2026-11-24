24 Kasım 2026 itibarıyla benzin fiyatı 68,41 TL, motorin fiyatı ise 88,85 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, tüketicilerin günlük akaryakıt masraflarını etkiliyor. Benzin ve motorin fiyatları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarla yerel vergi düzenlemelerinden etkileniyor. Günlük fiyat değişiklikleri, sürücüler için dikkatle izlenmesi gereken bir konudur.

Akaryakıt fiyatları, iller bazında farklılık gösteriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde bu durum daha belirgin. Bu şehirlerdeki bayilerin fiyatları, piyasa koşullarına ve rekabet durumuna göre değişiyor. Her noktada benzer fiyatları bulmak mümkün olmayabilir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayilerine tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu nedenle her bayi farklı bir fiyat politikası benimseyebilir. Tüm bu unsurlar, akaryakıt alımında dikkatli olmayı gerektiriyor.