Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Emekli maaşlarına yapılacak artışın nasıl şekilleneceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, prim gün sayısı ve yaşın düzenlemede dikkate alınacak önemli unsurlar arasında bulunduğunu ifade etti.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Emeklilere yönelik maaş düzenlemesi üzerinde farklı kurumların ortak çalışma yürüttüğünü belirten Yılmaz, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sürece dahil olduğunu söyledi.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nın düzenlemenin yıl sonundan önce Meclis'e sunulacağını açıkladığını hatırlatarak çalışmaların bu doğrultuda devam ettiğini belirtti.

PRİM GÜN SAYISI VE YAŞ DİKKATE ALINACAK

Emekli maaşlarında yapılması planlanan iyileştirmenin farklı yöntemlerle değerlendirildiğini belirten Yılmaz, temel hedefin emeklilerin gelirlerinde enflasyonun üzerinde artış sağlamak olduğunu ifade etti.

Düzenlemenin hakkaniyet ve adalet çerçevesinde hazırlanacağını vurgulayan Yılmaz, prim gün sayısı ve yaşın önemli kriterler arasında yer aldığını söyledi.

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI BİRLİKTE Mİ UYGULANACAK?

Emeklilerin merak ettiği konuların başında gelen seyyanen zam ve refah payı uygulamasına ilişkin soruyu da yanıtlayan Cevdet Yılmaz, iki düzenlemenin birlikte mi yoksa ayrı ayrı mı hayata geçirileceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Teknik çalışmaların devam ettiğini kaydeden Yılmaz, farklı alternatiflerin değerlendirildiğini ve seçenekler netleştikten sonra düzenlemenin Meclis'e sunulacağını ifade etti.

Yılmaz, emeklilere yönelik temel yaklaşımın tüm emeklileri kapsayan bir iyileştirme yapılması ve maaş artışının enflasyonun üzerinde tutulması olduğunu vurguladı.