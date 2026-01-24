FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 24 Ocak Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Ocak 2026'da benzin fiyatı 54.04625 TL, motorin fiyatı ise 57.3175 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı bayiler, yerel koşullara göre farklı fiyatlar uyguluyor. Rekabet ortamı, bu fiyat farklılıklarını artırmaktadır. Akaryakıt sektörü için fiyat dalgalanması önemli bir meseledir.

Ezgi Sivritepe

24 Ocak 2026’da benzin fiyatı 54.04625 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 57.3175 TL oldu. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalarla değişiyor. Dünya petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına etki ediyor. Bu durum, her gün değişkenlik gösterebiliyor.

Şehirler arasında, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerde fiyat farklılıkları ortaya çıkıyor. Farklı bayiler, yerel koşullara bağlı olarak çeşitli fiyatlar uyguluyor. Rekabet, bu fiyat farklılıklarını artıran bir unsur. Akaryakıt fiyatlarının dalgalanma durumu, sektör için önemli bir konudur.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi iller, benzin ve motorin fiyatlarının gelişiminde etkili unsurlara sahip. Bayiler, kendi uygulamaları çerçevesinde farklı fiyatlar sunabiliyor. Ancak dağıtıcı firmalar belirli tavan fiyatları koyabiliyor. Bu durum, bayiler için fiyatları sınırlıyor. Sonuç olarak, akaryakıt fiyatları her bölgede ve bayide farklılık göstermektedir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
