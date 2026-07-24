Akaryakıt fiyatları! 24 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 66.99625 TL, motorin fiyatı ise 74.2775 TL olarak belirlendi. Son dönemdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının değişkenlik göstermesine neden oluyor. Piyasa, çeşitli etmenlerden etkileniyor. Bölgesel ve yerel petrol istasyonları arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Bu durum, sürücülerin alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken bir unsur oluşturuyor.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli değişim gösteriyor. Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında bayi bazında farklılıklar bulunabiliyor. Dağıtım şirketleri, bayilik anlaşmaları çerçevesinde belirledikleri tavan fiyatlarla fiyat önerileri yapıyor. Bu durum, fiyatların serbest piyasa koşullarında bile dalgalı bir seyir izlemesine yol açıyor. Sürücüler, bu farklılıkları dikkate alarak akaryakıt alışverişlerini planlamak durumundalar.