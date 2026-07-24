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Akaryakıt fiyatları! 24 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Temmuz 2026 itibarıyla benzin ve motorin fiyatları sırasıyla 66.99625 TL ve 74.2775 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar sürücülerin alışverişlerini etkiliyor. Bölgesel ve yerel petrol istasyonları arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Dağıtım şirketlerinin belirlediği tavan fiyatlar, serbest piyasa koşullarında bile fiyatların dalgalı bir seyir izlemesine sebep oluyor. Bu durum, dikkatli alışveriş yapmayı zorunlu kılıyor.

Akaryakıt fiyatları! 24 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

24 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 66.99625 TL, motorin fiyatı ise 74.2775 TL olarak belirlendi. Son dönemdeki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının değişkenlik göstermesine neden oluyor. Piyasa, çeşitli etmenlerden etkileniyor. Bölgesel ve yerel petrol istasyonları arasında fiyat farklılıkları gözlemleniyor. Bu durum, sürücülerin alışveriş yaparken dikkat etmeleri gereken bir unsur oluşturuyor.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli değişim gösteriyor. Büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları arasında bayi bazında farklılıklar bulunabiliyor. Dağıtım şirketleri, bayilik anlaşmaları çerçevesinde belirledikleri tavan fiyatlarla fiyat önerileri yapıyor. Bu durum, fiyatların serbest piyasa koşullarında bile dalgalı bir seyir izlemesine yol açıyor. Sürücüler, bu farklılıkları dikkate alarak akaryakıt alışverişlerini planlamak durumundalar.

Akaryakıt fiyatları! 24 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
74.28
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.04
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
58.25
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.65
Gazyağı
78.63
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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