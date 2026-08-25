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Akaryakıt fiyatları! 25 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Ağustos 2026 itibarıyla benzin fiyatı 74.2675 TL, motorin fiyatı ise 82.7075 TL olarak belirlenmiştir. Global piyasalardaki dalgalanmalar, ham petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemektedir. Tüketicilerin, özellikle büyük şehirlerdeki fiyat farklılıklarını gözlemlemesi önemlidir. Bayi stratejileri fiyatların dalgalanmasını etkileyen bir diğer faktördür. Daha öngörülebilir maliyetler sağlanması hedeflenmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 25 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

25 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 74.2675 TL'dir. Motorin fiyatı ise 82.7075 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt sektöründeki bu fiyat seviyeleri önemini korumaktadır. Tüketiciler açısından maliyet kalemi haline gelmiştir. Global piyasalardaki dalgalanmalar önemli bir etkendir. Ham petrol fiyatlarının değişimi fiyatları etkilemektedir. Döviz kurlarındaki oynamalar da benzin ve motorin fiyatlarını değiştirmektedir. Tüketicilerin akaryakıt fiyatlarını takip etmesi önemlidir. Bu durum, bireysel bütçelerini yönetiminde etkili olmaktadır.

Akaryakıt fiyatlarındaki değişkenlik büyük şehirlerde belirgin hale gelmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenebilir. Farklı bayiler arasında benzin ve motorin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Her bayi kendi stratejisine göre fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Dağıtıcılar bayileri için belirli tavan fiyatları tayin eder. Bu durum piyasa düzenini koruma amacı gütmektedir. Fiyatların uç noktalarda dalgalanması azaltılmaktadır. Tüketicilere daha öngörülebilir bir maliyet sunulmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 25 Ağustos Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
82.71
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
74.27
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
42.19
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
62.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.35
Gazyağı
81.38
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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