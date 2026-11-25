25 Kasım 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 68.41 TL, motorin fiyatı ise 88.86 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, enerji maliyetleri ve uluslararası petrol fiyatları gibi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, fiyatların her gün değişmesine neden olabilmektedir. Benzin ve motorin fiyatları arasındaki belirgin fark, sürücülerin akaryakıt tercihlerini etkilemektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde değişiklik gösterir. Zam ve indirimler, bu şehirlerde farklılık arz edebilir. Bayilerin belirlediği fiyatlar serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Bununla birlikte, dağıtıcılar kendi bayilerine yönelik tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum, akaryakıt alıcıları arasında fiyat farklarının oluşmasına yol açmaktadır. Akaryakıt alırken dikkatli değerlendirme yapmak önemlidir.