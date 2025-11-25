FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 25 Kasım Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla benzin 54.9325 TL, motorin 57.01667 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, sürücüler ve akaryakıt tüketimi üzerinde doğrudan etki yapıyor. Fiyatlardaki dalgalanma, enerji arzı, talep ve döviz kuru değişimleri gibi pek çok faktörden kaynaklanıyor. Büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, tüketicilerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Dağıtıcıların belirlediği tavan fiyatlar, fiyat istikrarını sağlamak açısından kritik önem taşıyor.

Ezgi Sivritepe

Benzin ve motorin fiyatları, 25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 54.9325 TL, motorin fiyatı ise 57.01667 TL oldu. Bu seviyeler, sürücüleri doğrudan etkilemektedir. Ayrıca akaryakıt tüketimi ve maliyetleri üzerinde de etkisi vardır. Uzun süredir dalgalı bir seyir izleyen akaryakıt fiyatları, birçok faktörden etkilenmektedir. Dünya genelindeki enerji arzı ve talebi, döviz kurlarındaki değişimle birlikte fiyatları etkiliyor. Piyasaların durumu ve yerel koşullar da fiyatlar üzerinde önemli bir rol oynuyor.

Farklı şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bayiler arasında da büyük farklılıklar yaşanabiliyor. Tüketicilerin bu süreçte dikkatli olması gerekiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz edebiliyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleriyle tavan fiyatlar belirliyor. Bu, kendi bayilerine uygulayacakları fiyatları etkiliyor. Fiyat istikrarı sağlamak için bu yaklaşım önem taşıyor. Böylece akaryakıt maliyetlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.02
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.93
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.72
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.47
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.55
Gazyağı
47.72
