Akaryakıt fiyatları! 25 Kasım Salı 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 25 Kasım 2025 tarihi itibarıyla belirlendi. Benzin fiyatı 54.9325 TL, motorin fiyatı ise 57.01667 TL oldu. Bu seviyeler, sürücüleri doğrudan etkilemektedir. Ayrıca akaryakıt tüketimi ve maliyetleri üzerinde de etkisi vardır. Uzun süredir dalgalı bir seyir izleyen akaryakıt fiyatları, birçok faktörden etkilenmektedir. Dünya genelindeki enerji arzı ve talebi, döviz kurlarındaki değişimle birlikte fiyatları etkiliyor. Piyasaların durumu ve yerel koşullar da fiyatlar üzerinde önemli bir rol oynuyor.

Farklı şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Bayiler arasında da büyük farklılıklar yaşanabiliyor. Tüketicilerin bu süreçte dikkatli olması gerekiyor. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik arz edebiliyor. Dağıtıcılar, bayilik sözleşmeleriyle tavan fiyatlar belirliyor. Bu, kendi bayilerine uygulayacakları fiyatları etkiliyor. Fiyat istikrarı sağlamak için bu yaklaşım önem taşıyor. Böylece akaryakıt maliyetlerinin en aza indirilmesi hedefleniyor.