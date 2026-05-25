Akaryakıt fiyatları! 25 Mayıs Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları 25 Mayıs 2026 itibarıyla 65.085 TL oldu. Motorin fiyatları ise 67.0075 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, enerji sektöründeki dalgalanmalarla değişiyor. Ayrıca uluslararası petrol fiyatları da bu değişiklikleri etkiliyor. Sürücüler, benzin ve motorin alımında fiyat farklılıklarıyla karşılaşabiliyor. Motorin fiyatları genellikle benzin fiyatlarından daha yüksektir.

Büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde istasyonlar arasında değişkenlik var. Farklı bayilerin uygulamaları doğrudan pompa fiyatlarını etkileyebiliyor. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyatlar belirliyor. Bu durum fiyatlarda istikrar sağlamaya yardımcı oluyor. Akaryakıt alışverişi yaparken değişken fiyatları dikkate almakta fayda var.