Çin'de doğrudan yabancı yatırımlar 4 ayda yüzde 10,3 azaldı

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda 3 yıldır kaydedilen düşüş, bu yılın ilk 4 ayında da devam etti.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Nisan 2026'da 287,7 milyar yuana (42,3 milyar dolar) ulaştı.

Güncel kullanılan yabancı sermaye miktarı, yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,3 azaldı.

Doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş, ilk çeyrekteki yüzde 7,3 azalmaya kıyasla hız kazandı.

Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 78,9 milyar yuan (11,6 milyar dolar), hizmetler sektörüne yapılan yatırımlar 204,2 milyar yuan (30 milyar dolar) oldu.

YÜKSEK TEKNOLOJİ SEKTÖRLERİNE YATIRIMLAR ARTTI

Doğrudan yabancı yatırımlara bakıldığında yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar arttı. Buna göre, bu sektörlerdeki yatırımlar yıllık bazda yüzde 20,3 artışla 116,3 milyar yuan (17,1 milyar dolar) ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 40,4'ünü oluşturdu.

Yatırımlar, AR-GE ve tasarım hizmetlerinde yüzde 108,4, bilgisayar ve ofis donanımları imalatında yüzde 22,9, elektronik ve iletişim donanımları imalatında yüzde 20,2 arttı.

Doğrudan yabancı yatırımların azaldığı ülke ve bölgelere dair istatistikler paylaşılmazken, ülke bazında Lüksemburg'dan gelen yatırımların yüzde 110,3, İsviçre'den yüzde 60,8, Fransa'dan yüzde 58,3 ve ABD'den yüzde 24,5 arttığı ifade edildi.

Çin'de 2026'nın ilk 4 ayında yabancı yatırımla 20 bin 113 şirket kuruldu. Yeni kurulan yabancı yatırımlı şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artış kaydetti.

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARDAKİ DÜŞÜŞ

Çin'de 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti. Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti. Yatırımlar 2025'te de yüzde 9,5 azalmıştı.

ABD ile jeopolitik rekabet, teknoloji alanındaki yaptırımlar ve tarife politikalarının yarattığı ekonomik belirsizlikler, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

