Akaryakıt fiyatları! 25 Ocak Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatları, 25 Ocak 2026 tarihinde 54.04625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 57.3175 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Global enerji fiyatları da bu durumu etkilemektedir. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta vardır. Pompada ödenecek fiyatlar sadece bu verilerle sınırlı değildir. Farklı faktörlerden etkilenmektedir.

Akaryakıt fiyatları, gün içinde sürekli değişiklik gösterebilir. Zamlar ve indirimler sıkça yaşanmaktadır. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde belirginleşir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar farklılık arz edebilir. Farklı bayiler arasında benzin ve motorin fiyatları yine değişkenlik göstermektedir. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik anlaşmaları gereği maksimum fiyatları belirleme yetkisine sahiptir. Tüketiciler, bu fiyat farklılıklarını dikkate almalıdır. Fiyatlar konusunda özenli davranmak önemlidir.