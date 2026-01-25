FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 25 Ocak Pazar 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, 25 Ocak 2026 itibarıyla sırasıyla 54.04625 TL ve 57.3175 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, global enerji fiyatlarının etkisiyle sürekli değişiklik göstermektedir. Büyük şehirlerde fiyatlar arasındaki farklılıklar dikkat çekmektedir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirler, akaryakıt kullanıcıları için önemli bir referans noktası oluşturur. Fiyat farklılıklarına karşı dikkatli olmak gerekir.

Benzin fiyatları, 25 Ocak 2026 tarihinde 54.04625 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 57.3175 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Global enerji fiyatları da bu durumu etkilemektedir. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta vardır. Pompada ödenecek fiyatlar sadece bu verilerle sınırlı değildir. Farklı faktörlerden etkilenmektedir.

Akaryakıt fiyatları, gün içinde sürekli değişiklik gösterebilir. Zamlar ve indirimler sıkça yaşanmaktadır. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde belirginleşir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde fiyatlar farklılık arz edebilir. Farklı bayiler arasında benzin ve motorin fiyatları yine değişkenlik göstermektedir. Akaryakıt dağıtıcıları, bayilik anlaşmaları gereği maksimum fiyatları belirleme yetkisine sahiptir. Tüketiciler, bu fiyat farklılıklarını dikkate almalıdır. Fiyatlar konusunda özenli davranmak önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
