FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 26 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla güncellenen akaryakıt fiyatları, benzin için 51.70125 TL, motorin için ise 53.1375 TL olarak belirlenmiştir. Piyasalardaki dalgalanmalar ve global enerji fiyatları, bu rakamların sürekli değişmesine neden olmaktadır. Büyük şehirlerde, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyat farklılıkları gözlemlenirken, tüketicilerin maliyetleri azaltmak için piyasa fiyatlarını araştırması önerilmektedir.

Akaryakıt fiyatları! 26 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellenmiştir. Benzinin litresi 51.70125 TL, motorinin litresi ise 53.1375 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişmektedir. Global enerji fiyatları da bu durumu etkilemektedir. Özellikle benzin ve motorin fiyatları, arz-talep dengesine göre farklılık göstermektedir. Zam ve indirim haberleri de fiyatlarda değişikliklere neden olabiliyor.

Büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyatlar birbirinden farklıdır. Bu durum, tüketiciler üzerinde etkili olabilmektedir. Bayi fiyatları, serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Ancak dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarıyla kontrol mekanizmaları oluşturabilmektedir. Bu nedenle tüketicilerin, akaryakıt almadan önce piyasa fiyatlarını araştırması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Göktaş duyurdu: Bugün hesaplara yatıyorBakan Göktaş duyurdu: Bugün hesaplara yatıyor
Mert Başaran'dan yatırımcıya sert uyarı 'Hayati hareketler'Mert Başaran'dan yatırımcıya sert uyarı 'Hayati hareketler'

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.14
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.7
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.96
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
32.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.44
Gazyağı
45.2
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

Milyonluk yarış tayları çiftlikten kaçtı: Ekipler seferber oldu

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

İstanbul Valiliği uyardı! Kar ve soğuk hava dalgası geliyor

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

Sadettin Saran adliye çıkışında gözyaşlarına boğuldu!

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

'Vefatınızda orada olmayacağım' demişti! Üzen haber

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.