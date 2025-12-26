Akaryakıt fiyatları! 26 Aralık Cuma 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları güncellenmiştir. Benzinin litresi 51.70125 TL, motorinin litresi ise 53.1375 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli değişmektedir. Global enerji fiyatları da bu durumu etkilemektedir. Özellikle benzin ve motorin fiyatları, arz-talep dengesine göre farklılık göstermektedir. Zam ve indirim haberleri de fiyatlarda değişikliklere neden olabiliyor.

Büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları arasında farklılıklar gözlemlenmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyatlar birbirinden farklıdır. Bu durum, tüketiciler üzerinde etkili olabilmektedir. Bayi fiyatları, serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Ancak dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarıyla kontrol mekanizmaları oluşturabilmektedir. Bu nedenle tüketicilerin, akaryakıt almadan önce piyasa fiyatlarını araştırması önemlidir.