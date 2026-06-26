Akaryakıt fiyatları! 26 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatları litre başına 62.21375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 64.475 TL oldu. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlıdır. Piyasa koşulları fiyatları değiştirebilir. Farklı bayiler arasında fiyat farkları oluşabilir. Tüketicilerin benzin ve motorin alımında uygun fiyatları bulması önemlidir. Bu nedenle dikkatli araştırma yapmaları önerilmektedir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde daha fazla önem kazanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyat farklılıkları dikkate değerdir. Fiyatlar genel olarak serbest piyasada belirlenir. Ancak dağıtıcılar kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durumda benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında farklılık gösterir. Her şehirdeki bayilerde bu durum farklı etkiler yaratır.