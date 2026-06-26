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Akaryakıt fiyatları! 26 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatları litre başına 62.21375 TL, motorin fiyatları ise 64.475 TL olarak belirlendi. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar nedeniyle fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerdeki fiyat farklılıkları önem kazanıyor. Tüketicilerin en uygun fiyatı bulabilmesi için dikkatli araştırma yapması önerilmektedir. Farklı bayiler arasındaki fiyat farkları, bu araştırmayı daha da önemli hale getiriyor.

Akaryakıt fiyatları! 26 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Haziran 2026 tarihinde benzin fiyatları litre başına 62.21375 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 64.475 TL oldu. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlıdır. Piyasa koşulları fiyatları değiştirebilir. Farklı bayiler arasında fiyat farkları oluşabilir. Tüketicilerin benzin ve motorin alımında uygun fiyatları bulması önemlidir. Bu nedenle dikkatli araştırma yapmaları önerilmektedir.

Akaryakıt fiyatları büyük şehirlerde daha fazla önem kazanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki fiyat farklılıkları dikkate değerdir. Fiyatlar genel olarak serbest piyasada belirlenir. Ancak dağıtıcılar kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durumda benzin ve motorin fiyatları şehirler arasında farklılık gösterir. Her şehirdeki bayilerde bu durum farklı etkiler yaratır.

Akaryakıt fiyatları! 26 Haziran Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.48
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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