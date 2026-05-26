Akaryakıt fiyatları! 26 Mayıs Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 65.085 TL, motorin fiyatları ise 67.075 TL olarak belirlenmiştir. Son dönemde akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik, dünya genelindeki petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanmaktadır. Benzin ve motorin fiyatlarının dalgalı seyri, araç sahipleri için ekonomik zorluklar getirmiştir. Sürücülerin akaryakıt alımında dikkatli harcamalar yapması önemlidir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt pompa fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli değişmektedir. Fiyatlar serbest piyasa koşullarında oluşmaktadır. Ancak dağıtıcılar, kendi bayileri için tavan fiyat belirleyebilir. Bu durum, tüketicilerin farklı bayilerde fiyat farklılıklarıyla karşılaşmasına neden olmaktadır. Sürücülerin sadece fiyatı değil, bulundukları bölgedeki en uygun akaryakıt satış noktalarını da değerlendirmeleri gerekmektedir.