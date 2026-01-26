Akaryakıt fiyatları! 26 Ocak Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.04625 TL, motorin fiyatı ise 57.3175 TL olarak belirlendi. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, piyasalardaki arz ve talep dengesi ile ilişkilidir. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarının gün içerisinde değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki uluslararası dalgalanmalar, yerel pazara yansımaktadır. Bu yansımalar, benzin ve motorin maliyetlerini etkilemektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Bayilerin uyguladığı fiyatlandırma, kendi stratejileri doğrultusundadır. Yerel rekabet koşulları, bu fiyatlandırmayı etkilemektedir. Ayrıca, dağıtıcılar bayileri için belirli bir tavan fiyatı belirlemektedir. Bu, fiyatların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır. Akaryakıt fiyatlarının dinamik yapısı, tüketicilere karşı fiyat farklılıkları yaratmaktadır. Değiştirme süreçleri açısından da önemli bir etki alanı sağlamaktadır.