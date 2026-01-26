FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 26 Ocak Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.04625 TL, motorin fiyatı ise 57.3175 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, piyasalardaki arz ve talep dengesiyle ilişkilidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları yaşanmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 26 Ocak Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

26 Ocak 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 54.04625 TL, motorin fiyatı ise 57.3175 TL olarak belirlendi. Akaryakıt sektöründeki dalgalanmalar, piyasalardaki arz ve talep dengesi ile ilişkilidir. Bu durum, benzin ve motorin fiyatlarının gün içerisinde değişiklik göstermesine neden olmaktadır. Petrol fiyatlarındaki uluslararası dalgalanmalar, yerel pazara yansımaktadır. Bu yansımalar, benzin ve motorin maliyetlerini etkilemektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Bayilerin uyguladığı fiyatlandırma, kendi stratejileri doğrultusundadır. Yerel rekabet koşulları, bu fiyatlandırmayı etkilemektedir. Ayrıca, dağıtıcılar bayileri için belirli bir tavan fiyatı belirlemektedir. Bu, fiyatların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır. Akaryakıt fiyatlarının dinamik yapısı, tüketicilere karşı fiyat farklılıkları yaratmaktadır. Değiştirme süreçleri açısından da önemli bir etki alanı sağlamaktadır.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksiCANLI BORSA | Borsada son durum: İşte BIST 100 endeksi
Sultangazili gençler, modern bir spor merkezine daha kavuşuyor Sultangazili gençler, modern bir spor merkezine daha kavuşuyor

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
57.32
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
54.05
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.18
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
34.26
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.49
Gazyağı
47.67
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

Parkta korku dolu anlar! Ölü ve yaralılar var

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Uzak Şehir'den apar topar ayrılmıştı! Fenomen diziye girdi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.