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Akaryakıt fiyatları! 27 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 76.30 TL, motorin fiyatı ise 96.79 TL olarak belirlenmiştir. Yüksek motorin fiyatları, tarım ve ulaşım sektörlerinde maliyet artışına yol açabilir. Global enerji fiyatları ve döviz dalgalanmaları, yerel akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Büyük şehirlerde ve bayiler arasında fiyat değişimleri görülebiliyor. Kullanıcıların fiyat araştırması yapması ve indirim kampanyalarından faydalanması önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 27 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 76.30 TL’dir. Motorin fiyatı ise 96.79 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, kullanıcıları etkileyecek bir gelişmedir. Özellikle motorin fiyatlarının yüksek olması dikkat çekmektedir. Bu, tarım ve ulaşım sektörlerinde maliyetleri artırabilir. Global enerji fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da önemli bir etkendir. Bu faktörler, yerel akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları şehirler arasında değişkenlik gösterir. Hatta aynı şehirdeki bayiler arasında bile farklılık olabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişiyor. Bu değişim, dağıtıcıların belirlediği koşullara göre şekilleniyor. Dağınık bayilik sözleşmeleri tavan fiyat uygulamalarını etkiliyor. Kullanıcıların fiyat araştırması yapmaları önemlidir. İndirim kampanyalarından faydalanmak da akıllıca bir yaklaşımdır.

Akaryakıt fiyatları! 27 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.79
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.08
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.7
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
56.87
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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