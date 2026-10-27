Akaryakıt fiyatları! 27 Ekim Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatı 76.30 TL’dir. Motorin fiyatı ise 96.79 TL olarak belirlenmiştir. Bu durum, kullanıcıları etkileyecek bir gelişmedir. Özellikle motorin fiyatlarının yüksek olması dikkat çekmektedir. Bu, tarım ve ulaşım sektörlerinde maliyetleri artırabilir. Global enerji fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar da önemli bir etkendir. Bu faktörler, yerel akaryakıt fiyatlarını önemli ölçüde etkiliyor.

Akaryakıt fiyatları şehirler arasında değişkenlik gösterir. Hatta aynı şehirdeki bayiler arasında bile farklılık olabilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişiyor. Bu değişim, dağıtıcıların belirlediği koşullara göre şekilleniyor. Dağınık bayilik sözleşmeleri tavan fiyat uygulamalarını etkiliyor. Kullanıcıların fiyat araştırması yapmaları önemlidir. İndirim kampanyalarından faydalanmak da akıllıca bir yaklaşımdır.