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Akaryakıt fiyatları! 27 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62,24 TL, motorin fiyatı ise 64,50 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar dünya genelindeki petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel maliyetler gibi birçok faktörden etkileniyor. Özellikle büyük şehirlerdeki akaryakıt istasyonları arasındaki fiyat farklılıkları dikkat çekiyor. Tüketiciler, değişken fiyatlar ve bayi politikaları hakkında bilgi sahibi olmalı.

Akaryakıt fiyatları! 27 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62,24 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64,50 TL oldu. Bu fiyatlar dünya genelindeki petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurları ve yerel maliyetler de etkili olmaktadır. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar var. Benzin ve motorin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Farklı akaryakıt istasyonları arasında da belli başlı farklılıklar görülebilir.

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan birçok faktör vardır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki bayi ağlarının dinamikleri bu durumu etkiler. Her bayi, kendi fiyat politikası doğrultusunda benzin ve motorin fiyatlarında farklılık yaratabilir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri ile tavan fiyatları belirler. Bu durum, bayi fiyatlarını kontrol etmeye yardımcı olur. Son kullanıcılar için fiyatların şekillenmesinde bu etki büyüktür.

Akaryakıt fiyatları! 27 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
64.5
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.24
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
32.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.82
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.39
Gazyağı
60.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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