Akaryakıt fiyatları! 27 Haziran Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Haziran 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 62,24 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 64,50 TL oldu. Bu fiyatlar dünya genelindeki petrol fiyatlarına bağlıdır. Ayrıca döviz kurları ve yerel maliyetler de etkili olmaktadır. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken önemli hususlar var. Benzin ve motorin fiyatları değişkenlik göstermektedir. Farklı akaryakıt istasyonları arasında da belli başlı farklılıklar görülebilir.

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan birçok faktör vardır. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki bayi ağlarının dinamikleri bu durumu etkiler. Her bayi, kendi fiyat politikası doğrultusunda benzin ve motorin fiyatlarında farklılık yaratabilir. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri ile tavan fiyatları belirler. Bu durum, bayi fiyatlarını kontrol etmeye yardımcı olur. Son kullanıcılar için fiyatların şekillenmesinde bu etki büyüktür.