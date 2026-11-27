Akaryakıt fiyatları, 27 Kasım 2026 itibarıyla dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Benzin fiyatı 68.44625 TL, motorin fiyatı ise 84.615 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar kullanıcıların giderlerini etkileyecek önemli bir etken. Akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalar, ne denli etkili olduğunu bir kez daha gösteriyor.

Ülkemizde akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Zamlar ve indirimler bu değişimi sağlıyor. Özellikle büyük şehirlerde, benzin ve motorin fiyatları arasında farklılıklar oluşabiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde, bayilere göre fiyatlar değişiyor. Dağıtıcı firmalar kendi bayilerine tavan fiyat belirleyebiliyor. Bu durum, fiyatların belirlenmesinde etkili oluyor. Tüketicilerin akaryakıt fiyatlarını dikkatle takip etmesi gerekiyor.