Akaryakıt fiyatları! 27 Nisan Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

27 Nisan 2026 tarihi itibarıyla, Türkiye genelinde benzin fiyatı 62.74625 TL’dir. Motorin fiyatı ise 69.32 TL olarak belirlenmiştir. Bu rakamlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmaları yansıtır. Uluslararası petrol fiyatları da önemli bir etkendir. Özellikle motorin fiyatındaki artış, ulaşım sektöründe maliyetleri artırır. Tarım sektörü de bu durumdan oldukça etkilenmektedir. Benzin fiyatları ise genel ekonomi üzerinde etkili olmaya devam etmektedir.

Akaryakıt pompa fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde farklılık göstermektedir. Diğer şehirlerde de benzer durum söz konusudur. Bu farklılık, zamanla değişen zam ve indirim politikalarına bağlıdır. Bu durum, giderek daha belirgin hale gelmektedir. Belirli distribütörler, kendi bayilerine tavan fiyatları belirleyebilir. Fiyat istikrarını sağlama çabası içinde olmaları dikkat çekmektedir. Dolayısıyla, tüketicilerin benzin ve motorin alırken fiyat araştırması yapması önemlidir. Bulundukları şehirdeki en uygun fiyatları takip etmelidirler.