FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 28 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 51,72 TL, motorin fiyatları ise 53,16 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt alımını etkileyen önemli göstergeler arasında yer alıyor. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergiler gibi faktörler, pompa fiyatlarının sürekli değişmesine neden oluyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki fiyat farklılıkları, yerel arz ve talep koşullarına bağlı olarak oluşuyor.

Akaryakıt fiyatları! 28 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 51,72 TL, motorin fiyatları ise 53,16 TL olarak açıkladı. Bu fiyat seviyeleri, insanların akaryakıt alımını etkileyen önemli göstergeler arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör rol oynuyor. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergiler bu faktörler arasında. Pompa fiyatları bu unsurların etkisiyle sürekli değişmekte.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Her bayinin fiyatları farklı olabilir. Farklı bölgelerdeki pompa fiyatları yerel piyasalardaki arz ve talep dengesine göre şekilleniyor. Dağıtıcı firmalar bayileri için tavan fiyatları belirleyebilir. Bu durum, akaryakıt alımında avantaj elde etmek isteyen tüketicilerin dikkatli olmasını gerektiriyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
2026’da Türkiye'deki 218 OSB için yeni elektrik dağıtım tarifeleri belirlendi2026’da Türkiye'deki 218 OSB için yeni elektrik dağıtım tarifeleri belirlendi
'Hücum ettiğini görüyoruz' Altın için yeni tahmin! Diğer metalleri işaret etti'Hücum ettiğini görüyoruz' Altın için yeni tahmin! Diğer metalleri işaret etti

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.16
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.72
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.5
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.38
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.29
Gazyağı
45.26
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtalya, Semih Kılıçsoy'un golünü konuşuyor: "Sen delisin kardeşim"

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

İtirafçı olduğu iddia edilmişti! Sercan Yaşar'ın avukatı açıkladı

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

Cem Küçük emekliye zam haberini verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.