Akaryakıt fiyatları! 28 Aralık Pazar 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Aralık 2025 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 51,72 TL, motorin fiyatları ise 53,16 TL olarak açıkladı. Bu fiyat seviyeleri, insanların akaryakıt alımını etkileyen önemli göstergeler arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde birçok faktör rol oynuyor. Uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve vergiler bu faktörler arasında. Pompa fiyatları bu unsurların etkisiyle sürekli değişmekte.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları değişkenlik gösterebiliyor. Her bayinin fiyatları farklı olabilir. Farklı bölgelerdeki pompa fiyatları yerel piyasalardaki arz ve talep dengesine göre şekilleniyor. Dağıtıcı firmalar bayileri için tavan fiyatları belirleyebilir. Bu durum, akaryakıt alımında avantaj elde etmek isteyen tüketicilerin dikkatli olmasını gerektiriyor.