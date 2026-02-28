Akaryakıt fiyatları! 28 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatı litre başına 58,315 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 60,35125 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki global gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da önemli bir etkendir. Enerji piyasasındaki arz talep dengesi de fiyatların artış veya azalış göstermesine katkıda bulunmaktadır. Tüketicilerin dikkatini çeken enerji maliyetleri, bireysel harcamaları etkileyen önemli bir faktördür. Bu durum, genel ekonomik durumu da etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sürekli olarak değişim göstermektedir. Farklı bayilerde benzin ve motorin fiyatları yerel ve ulusal düzeyde dalgalanmalara tabi olabilir. Dağıtıcı firmalar, bayilerle yaptıkları sözleşmelerle tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum piyasadaki rekabeti etkileyebilmektedir. Akaryakıt alımlarında dikkatli bir kıyaslama yapılması önerilmektedir. Tüketicilerin bütçelerini etkileyen bu fiyat değişimleri, dikkatlice takip edilmelidir.