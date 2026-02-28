FİNANS

Akaryakıt fiyatları! 28 Şubat Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

28 Şubat 2026 tarihi itibarıyla benzin litre fiyatı 58,315 TL, motorin litre fiyatı ise 60,35125 TL olarak belirlendi. Küresel gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar bu fiyatların oluşumunda etkili oldu. Enerji piyasasında arz talep dengesi de önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle büyük şehirlerdeki akaryakıt fiyatları yerel bayilere göre değişiklik göstermektedir. Tüketicilerin dikkatle takip etmesi gereken bu durum, bütçeleri etkileyen önemli bir mesele haline geldi.

Cansu Çamcı

28 Şubat 2026 tarihinde benzin fiyatı litre başına 58,315 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatı ise 60,35125 TL seviyesine ulaştı. Bu fiyatlar akaryakıt sektöründeki global gelişmelerle doğrudan ilişkilidir. Ayrıca döviz kurlarındaki dalgalanmalar da önemli bir etkendir. Enerji piyasasındaki arz talep dengesi de fiyatların artış veya azalış göstermesine katkıda bulunmaktadır. Tüketicilerin dikkatini çeken enerji maliyetleri, bireysel harcamaları etkileyen önemli bir faktördür. Bu durum, genel ekonomik durumu da etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde sürekli olarak değişim göstermektedir. Farklı bayilerde benzin ve motorin fiyatları yerel ve ulusal düzeyde dalgalanmalara tabi olabilir. Dağıtıcı firmalar, bayilerle yaptıkları sözleşmelerle tavan fiyat belirleme yetkisine sahiptir. Bu durum piyasadaki rekabeti etkileyebilmektedir. Akaryakıt alımlarında dikkatli bir kıyaslama yapılması önerilmektedir. Tüketicilerin bütçelerini etkileyen bu fiyat değişimleri, dikkatlice takip edilmelidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
60.35
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
58.32
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.99
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
37.77
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.23
Gazyağı
50.53
