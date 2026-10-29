Akaryakıt fiyatları! 29 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 76.31125 TL, motorin fiyatları ise 96.815 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalarla ortaya çıkmaktadır. Özellikle motorin fiyatları, benzin fiyatlarına göre daha yüksektir. Bu durum, tarımsal ve taşımacılık sektörlerinde ciddi etkiler doğurabilir. Ayrıca, benzin fiyatlarındaki artış bireysel tüketicileri de etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları, şehirden şehire değişiklik göstermektedir. Bayiden bayiye de farklılık arz edebilmektedir. Örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Bu fiyat farklılıkları, bayilerin uyguladığı fiyat stratejileriyle alakalıdır. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu durum, piyasa düzenini sağlama çabasıdır. Tüketicilerin akaryakıt alırken fiyat farklılıklarını dikkate alması önemlidir.