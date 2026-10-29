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Akaryakıt fiyatları! 29 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Ekim 2026 itibarıyla belirlenen akaryakıt fiyatları, benzin için 76.31125 TL, motorin için ise 96.815 TL olarak kaydedilmiştir. Özellikle motorin fiyatlarının yüksekliği, tarımsal ve taşımacılık sektörlerinde önemli sorunlara yol açabilir. Tüketicilerin, şehirler ve bayiler arasında değişen fiyat farklılıklarına dikkat etmesi gereklidir.

Akaryakıt fiyatları! 29 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Ekim 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 76.31125 TL, motorin fiyatları ise 96.815 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalarla ortaya çıkmaktadır. Özellikle motorin fiyatları, benzin fiyatlarına göre daha yüksektir. Bu durum, tarımsal ve taşımacılık sektörlerinde ciddi etkiler doğurabilir. Ayrıca, benzin fiyatlarındaki artış bireysel tüketicileri de etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatları, şehirden şehire değişiklik göstermektedir. Bayiden bayiye de farklılık arz edebilmektedir. Örneğin, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar değişkenlik göstermektedir. Bu fiyat farklılıkları, bayilerin uyguladığı fiyat stratejileriyle alakalıdır. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu durum, piyasa düzenini sağlama çabasıdır. Tüketicilerin akaryakıt alırken fiyat farklılıklarını dikkate alması önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 29 Ekim Perşembe 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.82
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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