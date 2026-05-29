Akaryakıt fiyatları! 29 Mayıs Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 64.29875 TL. Motorin fiyatı ise 67.02625 TL. Bu fiyatlar, pompada ödenecek tutarları göstermektedir. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları bu değişiklikleri etkileyebilir. Tüketiciler, benzin ve motorin alırken zamlarla karşılaşabilir. Zaman zaman indirimler de olabilmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu durum, yerel bayilerin fiyatlandırmasını etkileyebilir. Akaryakıt alırken fiyatların her şehirde değişebileceği unutulmamalıdır. Belirli noktalarda maliyetlerin nasıl şekillendiğine dikkat edilmesi önemlidir.