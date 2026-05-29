Akaryakıt fiyatları! 29 Mayıs Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatı 64.29875 TL, motorin fiyatı ise 67.02625 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarına ve uluslararası petrol fiyatlarına bağlı olarak sürekli değişmektedir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenirken, yerel bayilerin fiyatlandırması da dağıtıcı firmaların belirlediği tavan fiyatlardan etkilenmektedir. Tüketiciler, akaryakıt alışverişlerinde zam ve indirimlerle karşılaşabilir.

29 Mayıs 2026 itibarıyla benzin fiyatı 64.29875 TL. Motorin fiyatı ise 67.02625 TL. Bu fiyatlar, pompada ödenecek tutarları göstermektedir. Akaryakıt fiyatları, piyasa koşullarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları bu değişiklikleri etkileyebilir. Tüketiciler, benzin ve motorin alırken zamlarla karşılaşabilir. Zaman zaman indirimler de olabilmektedir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar bayileri için tavan fiyat belirleme hakkına sahiptir. Bu durum, yerel bayilerin fiyatlandırmasını etkileyebilir. Akaryakıt alırken fiyatların her şehirde değişebileceği unutulmamalıdır. Belirli noktalarda maliyetlerin nasıl şekillendiğine dikkat edilmesi önemlidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
67.03
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
64.3
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
44.46
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.1
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
47.04
Gazyağı
73.61
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

