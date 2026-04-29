Akaryakıt fiyatları! 29 Nisan Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Nisan 2026'da Türkiye genelinde benzin fiyatı 63.74 TL, motorin fiyatı ise 71.64 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, döviz kurlarından etkilenmekte ve pazar dalgalanmalarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenirken, rekabet koşulları ve bölgesel dinamikler de önemli bir rol oynamaktadır. Akaryakıt alımında tüketicilerin dikkatli olması gerekmektedir.

29 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatları Türkiye genelinde 63.74 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 71.64 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler de bu fiyatların belirlenmesinde etkilidir. Akaryakıt tüketiminin büyük bir kısmını benzin ve motorin oluşturmaktadır. Bu fiyatlar, ulaşım sektöründeki maliyetleri etkileyerek geniş kitleleri doğrudan etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, büyük şehirler açısından önemlidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum daha belirgindir. Farklı bayiler arasında oluşan fiyat farklılıkları vardır. Bu farklılıklar, rekabet koşullarına göre şekillenmektedir. Ayrıca bölgesel dinamikler de fiyatları etkilemektedir. Dağıtıcılar, belirli tavan fiyatları uygulamaktadır. Bu fiyatlar, bayilere özel olarak belirlenmektedir. Akaryakıt alımında dikkat edilmesi gereken unsurlar mevcuttur. Bu dinamizmi göz önünde bulundurmak gereklidir.

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
71.64
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.74
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
43.17
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
58.85
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.76
Gazyağı
84.92
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

