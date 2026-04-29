Akaryakıt fiyatları! 29 Nisan Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Nisan 2026 tarihinde benzin fiyatları Türkiye genelinde 63.74 TL olarak belirlenmiştir. Motorin fiyatları ise 71.64 TL’dir. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Ayrıca döviz kurlarındaki değişiklikler de bu fiyatların belirlenmesinde etkilidir. Akaryakıt tüketiminin büyük bir kısmını benzin ve motorin oluşturmaktadır. Bu fiyatlar, ulaşım sektöründeki maliyetleri etkileyerek geniş kitleleri doğrudan etkilemektedir.

Akaryakıt fiyatlarının sürekli değişkenlik göstermesi, büyük şehirler açısından önemlidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum daha belirgindir. Farklı bayiler arasında oluşan fiyat farklılıkları vardır. Bu farklılıklar, rekabet koşullarına göre şekillenmektedir. Ayrıca bölgesel dinamikler de fiyatları etkilemektedir. Dağıtıcılar, belirli tavan fiyatları uygulamaktadır. Bu fiyatlar, bayilere özel olarak belirlenmektedir. Akaryakıt alımında dikkat edilmesi gereken unsurlar mevcuttur. Bu dinamizmi göz önünde bulundurmak gereklidir.