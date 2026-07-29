Akaryakıt fiyatları! 29 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 67,09 TL. Motorin fiyatları ise 77,20 TL seviyelerinde. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurlarından etkilenmektedir. Yerel ekonomik dinamikler de fiyat dalgalanmalarında rol oynamaktadır. Akaryakıt tüketimi üzerinde etkili olan bu faktörler, maliyet yapısını sürekli değiştiriyor. Kullanıcılar için bu durum önemlidir.

Ülkemizin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum belirgindir. Market bayileri arasında fiyatlar değişebilir. Dağıtıcı firmalar, bayilerine tavan fiyatları belirliyor. Bu tavan fiyatları, saha fiyatlamasında kontrol sağlıyor. Yerel piyasalardaki rekabetçi yapı da etkilenmektedir. Sürücülerin yakıt alırken fiyatları karşılaştırmaları önemlidir.