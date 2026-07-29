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Akaryakıt fiyatları! 29 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatları 67,09 TL, motorin fiyatları ise 77,20 TL seviyelerine ulaştı. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan etkilenmektedir. Yerel ekonomik dinamikler de fiyatları etkileyerek maliyet yapısını sürekli değiştiriyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatlarında önemli farklılıklar gözlemleniyor. Kullanıcıların yakıt alırken fiyat karşılaştırmaları büyük önem taşıyor.

Akaryakıt fiyatları! 29 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

29 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla benzin fiyatları 67,09 TL. Motorin fiyatları ise 77,20 TL seviyelerinde. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurlarından etkilenmektedir. Yerel ekonomik dinamikler de fiyat dalgalanmalarında rol oynamaktadır. Akaryakıt tüketimi üzerinde etkili olan bu faktörler, maliyet yapısını sürekli değiştiriyor. Kullanıcılar için bu durum önemlidir.

Ülkemizin büyük şehirlerinde benzin ve motorin fiyatları farklılık gösterebiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde bu durum belirgindir. Market bayileri arasında fiyatlar değişebilir. Dağıtıcı firmalar, bayilerine tavan fiyatları belirliyor. Bu tavan fiyatları, saha fiyatlamasında kontrol sağlıyor. Yerel piyasalardaki rekabetçi yapı da etkilenmektedir. Sürücülerin yakıt alırken fiyatları karşılaştırmaları önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 29 Temmuz Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
77.2
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.09
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.25
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
58.57
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.12
Gazyağı
75.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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