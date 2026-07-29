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Altında düşüş sürer mi? Uzmanlardan Ağustos için kritik 'alım fırsatı' uyarısı

Altın ve gümüş, geçen yılın büyük bir bölümünde yeni rekorlar kırdı. Ancak piyasalarda düşüş eğilimi gösteren değerli madenler yatırımcıları alım fırsatı için düşündürüyor. Uzmanlardan Ağustos ayı için öneriler geldi. İşte detaylar...

Altında düşüş sürer mi? Uzmanlardan Ağustos için kritik 'alım fırsatı' uyarısı
Cansu Çamcı

Küresel ekonomide yatırımcıların güvenli limanı olmaya devam eden ve 2025 yılında rekorlar kıran altın sonunda ons başına 5.000 doları aşarak 28 Ocak'ta ons başına 5.600 doların hemen altında zirve yaptı.

TGRT'nin haberine göre; Gümüşün yükselişi ise daha da büyük oldu; American Hartford Gold'a göre, 1 Eylül'deki ons başına 40 dolardan 28 Ocak'ta 116 dolara yükselerek %190'lık bir artış gösterdi.

ALTIN FİYATLARINI ETKİLEYEN FAKTÖR

Piyasalarda son haftalarda altın ve gümüş fiyatları Ocak ayındaki zirve noktalarından bu yana düşüş eğiliminde. 27 Temmuz itibariyle altın ve gümüş sırasıyla 4.102 dolar ve 59 dolardan işlem görüyordu. Bölgesel gerilimler ve ABD-İran savaşı çerçevesinde Ağustos ayında altın fiyatlarına ilişkin çeşitli yorumlar öne çıktı.

Altında düşüş sürer mi? Uzmanlardan Ağustos için kritik alım fırsatı uyarısı 1

ONS BAŞINA YÜKSELECEK

Midas Funds'ın başkanı ve portföy yöneticisi Thomas Winmill, "Ortadoğu'daki çatışmalar Ağustos ayında azalırsa, Midas olarak petrol fiyatının Operasyon Epic Fury öncesi seviyelere düşmesini bekliyoruz; bu da enflasyonun ılımlı seyretmeye devam etmesine ve ABD faiz oranlarının ve ABD dolarının düşmesine neden olacaktır. Bu ortamda, altın fiyatı muhtemelen uzun vadeli yükseliş trendine devam ederek ons başına 5.000 doların üzerine çıkacaktır." dedi.

ALTIN İÇİN ALIM FIRSATI ARALIĞI

SD Bullion'da kıdemli değerli metaller analisti James Anderson, yılın ilerleyen aylarında fiyatlarda bir toparlanma bekliyor, ancak Ağustos ayında değil. Anderson, "Teknik faktörlerin ve ABD İşçi Bayramı öncesi pozisyonlanmanın birleşimiyle, spot altın fiyatının Ağustos ayında ons başına 3.900 ila 4.350 dolar arasında geniş bir aralıkta seyredebileceğini ve bunun da 4. çeyrekte yükseliş yönlü bir fiyat toparlanmasına yol açabileceğini" söylüyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse, mevcut altın fiyatı, yılın sonlarına doğru fiyatlar yükselmeden önce düşük fiyattan satın alma fırsatı sunabilir.

Altında düşüş sürer mi? Uzmanlardan Ağustos için kritik alım fırsatı uyarısı 2

GÜMÜŞ İÇİN ÇARPICI TAHMİN

Gümüşün fiyatı genellikle altından daha geniş bir aralıkta dalgalanır ve bu durum Ağustos ayında da geçerli olabilir. Anderson, "Spot gümüş fiyatının altın fiyatını yansıtması muhtemel, ancak her iki yönde de daha dramatik bir şekilde. Teknik analizler, ons başına 68 dolara yakın bir yükselişin muhtemelen dirençle karşılaşacağını, ayın en düşük seviyesinin ise kısa bir süre için 55 dolar seviyesini yeniden test edebileceğini gösteriyor" dedi.

Altında düşüş sürer mi? Uzmanlardan Ağustos için kritik alım fırsatı uyarısı 3

Briaud Financial Advisors'ın yatırım direktörü Matthew McKay, gümüşün dip noktasının gerçekten de 50 doların altında olabileceğini söylüyor ve ekliyor: "Ancak nihai kararı piyasalar verecek." dedi.

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ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.150,05
6.150,90
% 0.23
12:14
Ons Altın / TL
191.157,64
191.241,65
% 0.19
12:29
Ons Altın / USD
4.033,67
4.034,20
% 0.13
12:29
Çeyrek Altın
9.840,07
10.056,72
% 0.23
12:14
Yarım Altın
19.618,64
20.113,44
% 0.23
12:14
Ziynet Altın
39.360,29
40.103,85
% 0.23
12:14
Cumhuriyet Altını
40.708,00
41.324,00
% 0.32
12:06
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş
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