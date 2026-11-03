Akaryakıt fiyatları! 3 Kasım Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 80.50375 TL, motorin fiyatı ise 100.505 TL olarak belirlendi. Bu tarihler 3 Kasım 2026’ya aittir. Fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara göre şekillenmektedir. Ayrıca arz-talep dengesi de önemli rol oynamaktadır. Kullanıcılar, benzin ve motorin fiyatlarındaki yükselişin sebeplerini araştırmaktadır. Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler önemli bir etken. İç pazar koşulları da fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları, günlük değişiklik göstermektedir. Bu durum, sürücüler için sürekli bir araştırma konusu haline geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık arz edebilir. Bayiler arasında bu farklılıklar gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu yöntemle, fiyat farklılıkları kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca firmalar, fiyat tavsiyeleri de sunmaktadır.