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Akaryakıt fiyatları! 3 Kasım Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin ve motorin fiyatları, güncel verilere göre benzin 80.50375 TL, motorin ise 100.505 TL olarak belirlenmiştir. Akaryakıt fiyatları, uluslararası petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara ve iç pazar koşullarına bağlı olarak sürekli değişim göstermektedir. Özellikle büyük şehirler İstanbul, Ankara ve İzmir gibi yerlerde fiyat farklılıkları dikkat çekmektedir. Dağıtım firmaları, bayileri için tavsiye edilen tavan fiyatlar belirleyerek bu durumu kontrol altına almaya çalışmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 3 Kasım Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatı 80.50375 TL, motorin fiyatı ise 100.505 TL olarak belirlendi. Bu tarihler 3 Kasım 2026’ya aittir. Fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmalara göre şekillenmektedir. Ayrıca arz-talep dengesi de önemli rol oynamaktadır. Kullanıcılar, benzin ve motorin fiyatlarındaki yükselişin sebeplerini araştırmaktadır. Uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler önemli bir etken. İç pazar koşulları da fiyatlar üzerinde etkili olmaktadır.

Akaryakıt fiyatları, günlük değişiklik göstermektedir. Bu durum, sürücüler için sürekli bir araştırma konusu haline geliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları farklılık arz edebilir. Bayiler arasında bu farklılıklar gözlemlenmektedir. Dağıtıcı firmalar, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirlemektedir. Bu yöntemle, fiyat farklılıkları kontrol altına alınabilmektedir. Ayrıca firmalar, fiyat tavsiyeleri de sunmaktadır.

Akaryakıt fiyatları! 3 Kasım Salı 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.5
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
96.9
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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