Akaryakıt fiyatları! 30 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatları 76,31 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 96,81 TL oldu. Bu fiyatlar, benzin ve motorin talebine göre dalgalanma göstermekte. Piyasalardaki değişiklikler fiyatların artış veya düşüş göstermesinde etkili oluyor. Sürücüler, akaryakıt istasyonlarının fiyat uygulamalarını takip edebilirler. Böylece daha uygun fiyatlardan faydalanma fırsatı bulabilirler. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatları etkilidir. Döviz kurları da önemli bir rol oynamaktadır. İç piyasa dinamikleri de bu süreçte etkili oluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişiyor. Bu değişikliklerin nedeni, her şehirdeki bayilerin farklı fiyat politikalarıdır. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirlemektedir. Bu durum, fiyatların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır. Akaryakıt alırken farklı istasyonlardaki fiyatları karşılaştırmak önemlidir. Böylece ekonomi açısından avantaj sağlanmış olur. Bu yaklaşım, sürücüler için faydalı olacaktır.