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Akaryakıt fiyatları! 30 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatları 76,31 TL, motorin fiyatları ise 96,81 TL olarak belirlendi. Fiyatlar, benzin ve motorin talebine göre dalgalanma gösteriyor. Büyük şehirlerdeki akaryakıt istasyonları, farklı fiyat politikaları nedeniyle çeşitli fiyatlar uyguluyor. Sürücüler, akaryakıt alırken istasyonlar arası fiyat karşılaştırması yaparak tasarruf edebilir. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurları, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen unsurlardır.

Akaryakıt fiyatları! 30 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

30 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatları 76,31 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 96,81 TL oldu. Bu fiyatlar, benzin ve motorin talebine göre dalgalanma göstermekte. Piyasalardaki değişiklikler fiyatların artış veya düşüş göstermesinde etkili oluyor. Sürücüler, akaryakıt istasyonlarının fiyat uygulamalarını takip edebilirler. Böylece daha uygun fiyatlardan faydalanma fırsatı bulabilirler. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatları etkilidir. Döviz kurları da önemli bir rol oynamaktadır. İç piyasa dinamikleri de bu süreçte etkili oluyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde benzin ve motorin fiyatları değişiyor. Bu değişikliklerin nedeni, her şehirdeki bayilerin farklı fiyat politikalarıdır. Dağıtıcı firmalar, bayilik sözleşmeleri çerçevesinde tavan fiyat belirlemektedir. Bu durum, fiyatların kontrol altında tutulmasına yardımcı olmaktadır. Akaryakıt alırken farklı istasyonlardaki fiyatları karşılaştırmak önemlidir. Böylece ekonomi açısından avantaj sağlanmış olur. Bu yaklaşım, sürücüler için faydalı olacaktır.

Akaryakıt fiyatları! 30 Ekim Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.82
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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