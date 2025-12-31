Akaryakıt fiyatları! 31 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2025 yılında benzin fiyatları 51.74 TL, motorin fiyatları ise 53.17 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürekli değişmektedir. İç piyasa dinamikleri, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklıklar önemli bir etkiye sahiptir. Bu durum, sürücüler için ciddi bir mali yük oluşturur.

Akaryakıt fiyatları şehirler arasında farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki bayilerde fiyatlar değişmektedir. Bu fark, bölgeler arası rekabet ve dağıtıcıların uyguladığı fiyat politikalarına bağlıdır. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat belirleyerek fiyat dengesini sağlamaya çalışır. Bu nedenle, sürücüler yaşadıkları şehirdeki fiyatları dikkatle takip etmelidir.