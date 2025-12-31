FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Akaryakıt fiyatları! 31 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

2025 yılı itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında büyük değişimler bekleniyor. Benzin fiyatı 51.74 TL, motorin fiyatı ise 53.17 TL olarak belirlendi. Akaryakıt pazarındaki dalgalanmalar, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatları, bu fiyatların sürekli değişmesine yol açıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki fiyat farklılıkları, bölgeler arası rekabetten ve dağıtıcıların uyguladığı fiyat politikalarından kaynaklanıyor. Sürücüler bu nedenle fiyatları dikkatle izlemelidir.

Akaryakıt fiyatları! 31 Aralık Çarşamba 2025 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?
Cansu Akalp

2025 yılında benzin fiyatları 51.74 TL, motorin fiyatları ise 53.17 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt pazarındaki dalgalanmalar nedeniyle sürekli değişmektedir. İç piyasa dinamikleri, döviz kurları ve uluslararası petrol fiyatlarındaki oynaklıklar önemli bir etkiye sahiptir. Bu durum, sürücüler için ciddi bir mali yük oluşturur.

Akaryakıt fiyatları şehirler arasında farklılık gösterebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerdeki bayilerde fiyatlar değişmektedir. Bu fark, bölgeler arası rekabet ve dağıtıcıların uyguladığı fiyat politikalarına bağlıdır. Dağıtıcı firmalar, bayileri için tavan fiyat belirleyerek fiyat dengesini sağlamaya çalışır. Bu nedenle, sürücüler yaşadıkları şehirdeki fiyatları dikkatle takip etmelidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muayene katılım ücretlerine zam geldi!Muayene katılım ücretlerine zam geldi!
1 Ocak 2026 bankalar açık mı? Bankalar yılbaşı tatilinde açık mı?1 Ocak 2026 bankalar açık mı? Bankalar yılbaşı tatilinde açık mı?

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.17
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.74
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
24.5
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.38
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.29
Gazyağı
45.26
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 12 kişi tutuklandı

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Mehmet Akif Ersoy'un ek ifadesi ortaya çıktı!

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Ofsayt kuralında devrim! Infantino, Wenger’in önerisini ilk kez açıkladı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Şeyma Subaşı gözaltına alındı

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

ŞOK'a dikey süpürge geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.