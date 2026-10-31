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Akaryakıt fiyatları! 31 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

31 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Türkiye'de benzin fiyatı 76.33 TL, motorin fiyatı ise 96.84 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, uluslararası petrol fiyatları, döviz kurları ve yerel vergi politikaları gibi faktörlere bağlı olarak dalgalanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerde akaryakıt fiyatları farklılık gösteriyor. Tüketiciler, akaryakıt maliyetlerindeki bu değişiklikleri göz önünde bulundurarak harcamalarını planlamak durumundalar.

Akaryakıt fiyatları! 31 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

31 Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatı 76.33 TL, motorin fiyatı ise 96.84 TL olarak açıklandı. Bu fiyatlar, akaryakıt piyasasındaki dalgalanmaların sonucudur. Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, uluslararası petrol fiyatları ile döviz kurlarına bağlıdır. Ayrıca yerel vergi politikaları da fiyatları etkiler. Bu nedenle fiyatlar sürekli olarak değişmektedir. Kullanıcılar, araçlarının yakıt harcamaları üzerinde bu fiyatların etkisini doğrudan hissetmektedir. Ekonomik koşullar da benzin ve motorin fiyatları ile bağlantılıdır.

Akaryakıt fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklılık gösterebilir. Her bayi kendine özgü fiyat uygulamaları yapabilir. Serbest piyasa koşulları, fiyat farklılıklarını oluşturur. Dağıtıcı firmalar tarafından belirlenen tavan fiyatlar, bayi fiyatlarının üst sınırını etkiler. Bu durum, tüketicilerin akaryakıt maliyetlerinde önemli değişikliklere yol açabilir. Dikkatle takip edilmesi gereken bir konudur. Akaryakıt pompa fiyatları, bu nedenlerle dikkatli bir şekilde izlenmelidir.

Akaryakıt fiyatları! 31 Ekim Cumartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
96.84
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
76.33
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
99.71
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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