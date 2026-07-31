Akaryakıt fiyatları! 31 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

31 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67,13286 TL oldu. Motorin fiyatı ise 80,94571 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak günlük bazda değişebilir. Pompa fiyatlarında farklılıklar gözlemlenmektedir. Ekonomik koşullar, uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen unsurlardır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları her bayi arasında değişiklik göstermektedir. Distribütörler, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla istikrarlı bir fiyatlandırma sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle, aynı şehirde farklı bayilerde akaryakıt fiyatları arasında belirgin farklar bulunabilir.

Akaryakıt pompa fiyatları, zamlar ve indirimlerle sürekli olarak değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, bayilerin stratejilerine bağlı olarak farklılık arz edebilir. Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmakla birlikte, dağıtıcılar kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, fiyat istikrarı sağlamaya yönelik bir politika izlemelerine yardımcı olur.