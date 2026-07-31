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Akaryakıt fiyatları! 31 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

31 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67,13286 TL, motorin fiyatı ise 80,94571 TL olarak belirlendi. Akaryakıt fiyatları, şehirler arasında ve bayilerde değişiklik göstermektedir. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar, ekonomik koşullar ve uluslararası petrol fiyatlarıyla yakından ilişkilidir. Distribütörler, bayilerine tavan fiyatlar belirleyerek fiyat istikrarı sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle, farklı bayilerde belirgin fiyat farklılıkları bulunabilir.

Akaryakıt fiyatları! 31 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

31 Temmuz 2026 itibarıyla benzin fiyatı 67,13286 TL oldu. Motorin fiyatı ise 80,94571 TL olarak belirlendi. Bu fiyatlar, akaryakıt sektöründeki dalgalanmalara bağlı olarak günlük bazda değişebilir. Pompa fiyatlarında farklılıklar gözlemlenmektedir. Ekonomik koşullar, uluslararası petrol fiyatlarındaki değişimler, benzin ve motorin fiyatlarını etkileyen unsurlardır.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları her bayi arasında değişiklik göstermektedir. Distribütörler, bayileri için belirledikleri tavan fiyatlarla istikrarlı bir fiyatlandırma sağlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle, aynı şehirde farklı bayilerde akaryakıt fiyatları arasında belirgin farklar bulunabilir.

Akaryakıt pompa fiyatları, zamlar ve indirimlerle sürekli olarak değişim göstermektedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer şehirlerde benzin ve motorin fiyatları, bayilerin stratejilerine bağlı olarak farklılık arz edebilir. Akaryakıt fiyatları serbest piyasa koşullarında oluşmakla birlikte, dağıtıcılar kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, fiyat istikrarı sağlamaya yönelik bir politika izlemelerine yardımcı olur.

Akaryakıt fiyatları! 31 Temmuz Cuma 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
80.95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
67.13
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
39.42
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
60.56
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.52
Gazyağı
75.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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