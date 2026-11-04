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Akaryakıt fiyatları! 4 Kasım Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

04 Kasım 2026 tarihi itibarıyla akaryakıt fiyatları önemli bir değişiklik gösterdi. Benzin litre fiyatı 80.5275 TL, motorin fiyatı ise 100.505 TL olarak belirlendi. Dünya petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişim, bu artışta etkili oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları dikkat çekerken, yerel koşullar ve dağıtıcıların uyguladığı tavan fiyat politikası da önemli bir rol oynuyor. Güncel fiyat takibi, sürücüler için zorunluluk haline geldi.

Akaryakıt fiyatları! 4 Kasım Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

4 Kasım 2026 itibarıyla benzin fiyatları litre başına 80.5275 TL olarak belirlendi. Motorin fiyatları ise 100.505 TL oldu. Son dönemde akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu değişim, dünya petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Bu durum, sürücülerin ve işletmelerin bütçelerini etkiliyor. Pompa fiyatlarının bölgeler arası dağılımı da dikkat çekiyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyatlar farklılık gösterebiliyor. Yerel koşullar, akaryakıt fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör. Bayilerin kendi fiyatlarını belirlemeleri için dağıtıcıların uyguladığı tavan fiyat politikası etkili. Bu nedenle, akaryakıt alırken hangi şehirde olunduğu dikkate alınmalı. Hangi bayinin tercih edildiği de maliyet açısından önemli bir unsur.

Akaryakıt fiyatları, zam ve indirimlerle sürekli değişiyor. Bu yüzden sürücülerin güncel fiyatları takip etmesi önemli hale geliyor. Fiyatlardaki değişimler, bütçelerde önemli etkiler yaratıyor. Sürücüler, bu değişimleri göz önünde bulundurmalı. Akaryakıt alımında dikkatli olmak, maliyetleri kontrol altında tutmaya yardımcı olur.

Akaryakıt fiyatları! 4 Kasım Çarşamba 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.53
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
49.12
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
69.34
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
52.77
Gazyağı
93.12
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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