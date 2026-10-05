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Akaryakıt fiyatları! 5 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Ekim 2026 itibarıyla benzin fiyatları 84.625 TL, motorin fiyatları ise 94.995 TL seviyelerine ulaştı. Akaryakıt piyasasında fiyat değişiklikleri, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncelleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde farklı maliyetler gözlemleniyor. Bayiler arası serbest piyasa koşulları, fiyat belirlemede etkili oluyor. Sürücüler, akaryakıt alırken en uygun fiyatı bulmaya dikkat etmelidir.

Akaryakıt fiyatları! 5 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar?

Ekim 2026 tarihinde benzin fiyatları 84.625 TL. Motorin fiyatları ise 94.995 TL seviyelerinde. Akaryakıt piyasasında fiyat değişiklikleri, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalara bağlıdır. Yerel talep koşullarına göre bu fiyatlar sürekli güncellenmektedir. Benzin ve motorin fiyatları, kullanıcıların akaryakıt harcamalarını doğrudan etkiler. Bu nedenle bu fiyatlar önemlidir.

İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde fiyat farklılıkları gözlemlenebilir. Bayiler arasında fiyat değişiklikleri serbest piyasa koşullarında gerçekleşir. Akaryakıt dağıtıcıları, kendi bayileri için tavan fiyatlar belirleyebilir. Bu durum, fiyatların belirlenmesinde etkili olur. Sürücüler, akaryakıt alırken bu değişkenlikleri dikkate almalılar. En uygun fiyatı bulmaya çalışmak önemlidir.

Akaryakıt fiyatları! 5 Ekim Pazartesi 2026 Bugünkü benzin, motorin, lpg fiyatları ne kadar? 1

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
95
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
84.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
46.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
67.63
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
49.39
Gazyağı
94.73
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Akaryakıt
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